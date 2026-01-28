Gram altın için yeni hedef 11 bin lira! İslam Memiş'ten yatırımcıya tek çıkış yolu uyarısı

Emtia fiyatlarındaki sert yükselişlerin yatırımcı için kazanç anlamına geldiğini, ancak bu kazançtan sistemin de faydalandığını söyleyen Memiş, “Kazancın olduğu her yerde sisteme bir getiri vardır. Amerika’da, Asya’da, Avrupa’da tüm ülkeler bu kazanç üzerinden vergisini alır” dedi. Piyasaların bilinçli olarak manipüle edildiğini savunan Memiş, “Artık kontrolsüz bir süreçten geçiyoruz. Aynı zamanda dijital paralara geçişin de önü açılmış oldu” diye konuştu.

