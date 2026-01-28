Gram altın için yeni hedef 11 bin lira! İslam Memiş'ten yatırımcıya tek çıkış yolu uyarısı

Kategoriler
Altın fiyatları şahlandı, emtia piyasasında yükseliş sürüyor. Bu yükseliş nereye kadar sürecek? Finans analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında altın başta olmak üzere emtia piyasalarına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Küresel sistemde köklü bir değişim yaşandığını savunan Memiş, artık piyasalarda teknik analiz ya da klasik öngörülerin anlamını yitirdiğini söyledi.
Emtia piyasalarının yaklaşık yarım asırdır görülmeyen bir süreçten geçtiğini vurgulayan Memiş, “Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır… Bütün emtia piyasası yaklaşık 50 yıldır görülmeyen bir süreçten geçiyor. Artık fiyatların teknik olarak takip edilmesinin bir anlamı olmadığı bir dönemdeyiz” dedi. Bu nedenle yükseliş ya da düşüş yönlü tahminlerin sağlıklı olmadığını ifade eden Memiş, yaşanan süreci “büyük resetleme” olarak tanımladı.
Memiş’e göre bu süreç bilinçli şekilde erkene çekildi diyen Memiş, "Büyük resetleme dediğimiz süreci bilerek ve isteyerek erkene aldılar. Kağıt paraların dolaşımı artacak, bunu planlıyorlar" ifadelerini kullandı.
Emtia fiyatlarındaki sert yükselişlerin yatırımcı için kazanç anlamına geldiğini, ancak bu kazançtan sistemin de faydalandığını söyleyen Memiş, “Kazancın olduğu her yerde sisteme bir getiri vardır. Amerika’da, Asya’da, Avrupa’da tüm ülkeler bu kazanç üzerinden vergisini alır” dedi. Piyasaların bilinçli olarak manipüle edildiğini savunan Memiş, “Artık kontrolsüz bir süreçten geçiyoruz. Aynı zamanda dijital paralara geçişin de önü açılmış oldu” diye konuştu.
Altın fiyatlarına dair uç senaryoların mümkün olduğunu belirten Memiş, “Ons altın 5.257 dolar olur mu, 6.000–7.000 dolar olur mu? Evet olabilir. Bir hafta sonra 4.000 dolar olur mu? O da olabilir. Yukarı da gidebilir, aşağı da. Teknik olarak piyasa yorumlanamaz” dedi.
Bu süreçte fiyatların kimlerin kontrolünde olduğu konusunda ise Memiş, "Ne zaman düşürürler, ne zaman yükseltirler, bunu sadece kendileri biliyor"
Altındaki yükselişin yalnızca yatırımcıyı ilgilendirmediğini belirten Memiş, bunun doğrudan hayat pahalılığına yansıdığını söyledi. “Altın fiyatlarının agresif yükselmesi; cep telefonu, bilgisayar, ilaç, teknoloji, enerji, elektrik, bakır ve altyapı maliyetlerinin yükselmesi demek” diyen Memiş, yapay zekâ ve bakır kullanımının artmasının da maliyetleri yukarı çektiğini ifade etti.
Toplumsal alışkanlıkların da değiştiğine dikkat çeken Memiş, düğün ve altın ilişkisinin artık geçmişte kaldığını savunarak, "Altınla evlilik kavramı tarih oldu. 0,25 gram, yarım gram altınlara üretim yasağı geldiği zaman bunun işareti verilmişti. Altınla ilgili örf ve adetler yıllar önce bitti" dedi.
Memiş, gram altınla ilgili "Gram altın 10.000 TL olur mu? Trump’ın yarın sabah ne diyeceğini söyleyin, ben de fiyatı söyleyeyim" diyerek çok dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu.
ABD’de siyasi açıklamaların piyasaları doğrudan etkilediğini belirten Memiş, "Doları istediğim zaman yükseltir, istediğim zaman düşürürüm diyen bir liderden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.
Haziran ayı için daha önce 8 bin TL beklentisi olduğunu hatırlatan Memiş, gelinen noktada beş haneli rakamların artık şaşırtıcı olmadığını söyleyerek, "Yılın ilk ayı bitmeden 7.300–7.400 TL seviyesindeyiz. 11.000 TL’yi konuşmanın bile anlamı kalmadı"
Yatırımcıların kafasının karışık olduğunu belirten Memiş, altının al-sat aracı olmadığını vurguladı:
“Altın al-sat aracı değildir. Yapılması gereken tek şey var: fiyata değil, miktara odaklanmak. Elinize para geçtikçe almak” dedi.
Asıl sorunun fiyat değil, fiziki altına erişim olacağını savunan Memiş, “Artık soru ‘altın fiyatı ne olacak’ değil. İnsanlar bu dünyada fiziki altına sahip olabilecek mi, soru bu” ifadelerini kullandı. Fiziki altının giderek zorlaşacağını belirten Memiş, “Fiziki altına sahip olan son nesil biziz. Kağıt parayı kullanan son nesil de biziz” dedi.
Doların küresel sistemde eski gücünü kaybettiğini savunan Memiş, “Dolar artık dünyada kullanılan bir para birimi olmaktan çıkıyor. Kağıt paralar zaten para değil” diye konuştu. Fed’in faiz kararlarının da artık piyasalar üzerinde etkili olmadığını söyleyen Memiş, “Ons altın 5.260 dolar, gram altın 7.400 TL üzerindeyse, bu fiyatlar zaten çok büyük bir şeyi fiyatlıyor” dedi.
Gümüşle ilgili değerlendirmesinde ise temkinli olunması gerektiğini belirten Memiş, “Geçen yıl gümüşü şampiyon ilan etmiştim, yüzde 200 getiri sağladı. Ancak şu an altına kıyasla riskli” uyarısında bulundu.
Konuşmasının sonunda net bir mesaj veren İslam Memiş, mevcut süreci bir sistem değişikliği olarak tanımlayarak, "Değerli metaller gerçek paradır. Cebine kağıt para girdiği gün onu metalle değiştirmen gerekir. Şu anda bir sistem değişikliği var ve bütün kağıt paraları kaldıracaklar. Bunun başka bir özeti yok"