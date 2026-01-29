28 Ocak Çarşamba reyting sonuçları 2026: Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Yeraltı… Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
28 Ocak 2026 reyting sonuçları televizyon dünyasında haftanın en merak edilen konularından oldu. Zira dün akşam Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, Yeraltı isimli dizi ilk bölümüyle ekranlarda yer aldı. Etkileyici konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi ile diğer yapımların izlenme oranları ise heyecana neden oldu…
28 Ocak Çarşamba akşamı, Kanal D’de Eşref Rüya, ATV’de Kuruluş Orhan, Star TV’de Sahipsizler dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Aynı zamanda merakla beklenen Yeraltı dizisi de Now TV’de ilk bölümüyle görücüye çıktı. Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen yapımlar sona erdiğinde bu sefer de reyting sonuçları araştırılmaya başlandı…
Dün akşam Kanal D’de Eşref Rüya, 30. Bölümüyle, ATV’de Kuruluş Orhan 12. Bölümüyle, Star TV’de Sahipsizler 46. Bölümüyle, Now TV’de ise Yeraltı dizisi 1. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Aynı saatlerde TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüller yarışmasında heyecanlı anlar yaşanırken, TRT1’de yabancı sinema filmi Çizmeli Kedi: Son Dilek, Show TV’de ise yerli sinema filmi Eyvah Eyvah 3 yayınlandı.
Dün akşam hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren 28 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarında hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren sonuçlar resmi kurumlar tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.