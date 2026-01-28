Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Editor
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji 12 kenti uyardı! Kuvvetli kar yağışı ve buz gibi hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak yağış etkisini arttıracak. Yurdun doğu kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Yapılan açıklamada 12 kent için kar alarmı verildi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Ocak Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, yurdun doğusunda da kar yağışı etkisini arttıracak. Yağışlar Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde kuvvetlenecek. Sıcaklıklar kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde doğuda ise mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12 kenti uyardı! Kuvvetli kar yağışı ve buz gibi hava geliyor

12 İLDE KAR YAĞIŞI

Yapılan değerlendirmede bugün Sivas, Kayseri, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Muş, Van ve Hakkari'de kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Sıcaklıklar ise eski 2'ye kadar düşecek.

Meteoroloji 12 kenti uyardı! Kuvvetli kar yağışı ve buz gibi hava geliyor

28 OCAK 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunun, gece saatlerinde Trakya kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

SİVAS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu

KARS °C, -1°C
Çok bulutlu

MALATYA °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 2°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

