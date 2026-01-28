Altın fiyatlarında sert yükseliş! Fed faiz kararı öncesi ilk kez 5.200 doları aştı: İşte 28 Ocak 2026 güncel altın fiyatları

Küresel çapta jeopolitik risklerin sürmesi, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik gevşeme beklentilerinde kayda değer bir değişim olmaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları değerli metallere ilgili arttırdı. Trump'ın yaptığı yeni açıklama ile altın yine fırladı. Günü rekorla açan altının ons fiyatı 5 bin 200 doları geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 28 Ocak 2026 altın fiyatları...