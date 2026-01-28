Menü Kapat
Politika
Politika
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Gazeteci Ferhat Murat'tan TGRT Haber ekranlarında CHP'li isim hakkında 'gizli tapu' iddiası! 'Video kayıtları var'

Gazeteci Ferhat Murat, TGRT Haber'de katıldığı programda, CHP’li bir grup başkanvekilinin Kartal’da "S.T." isimli bir şahsa ait görünen evde oturduğunu ve evin tadilatında belediye ekiplerini kullandığını iddia etti. Murat, "Adıma tapu yok diyenler bir daha düşünsün, elimde video kayıtları var" diyerek siyasetçiye meydan okudu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.01.2026
01:14
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
01:27

TGRT Haber'de canlı yayınlanan Gürkan Hacır’ın sunduğu "Taksim Meydanı" programına konuk olan gazeteci Ferhat Murat, Türk televizyonlarında ilk kez paylaştığını belirttiği iddialarla ilgili tartışma başlattı. Murat, siyasetçilerin mal varlıklarını gizlemek için farklı isimler üzerinden tapu işlemi gerçekleştirdiğini savunarak CHP’li bir ismi hedef aldı.

TAPU BAŞKASININ, KULLANIM SİYASETÇİNİN

Siyasetçilerin kendi veya yakınlarının üzerine tapu almaktan kaçındığını belirten Ferhat Murat, İstanbul'un Kartal ilçesine işaret ederek şu detayları paylaştı:

"CHP'de çok etkili bir isim, bir grup başkanvekili; Kartal ilçesi, Orhantepe Mahallesi, Kayın Sokak'taki 12618/34 parselde, S.T. isimli bir şahsın üzerine tapulu evde oturuyor mu? Dekorasyon işlemleriyle birebir ilgileniyor mu?"

'BELEDİYE EKİPLERİNE AĞAÇ KESTİRDİ'

İddialarını daha da ileri taşıyan Murat, söz konusu evin tadilat sürecinde kamu imkanlarının kullanıldığını öne sürdü. Murat, "Tadilatını yaptırırken Kartal Belediyesi'nin ekiplerini o bahçeye sokuyor. Ağaçları kestiriyor ve toprağın altına gömüyor. Bende video kayıtları var" ifadelerini kullanarak elinde kanıt olduğunu savundu.

Gazeteci Ferhat Murat'tan TGRT Haber ekranlarında CHP'li isim hakkında 'gizli tapu' iddiası! 'Video kayıtları var'

'ADIMA TAPU VAR MI DİYENLER BİR DAHA DÜŞÜNSÜN'

Son dönemde siyasetçilerin mal varlığı beyanları üzerinden yürüttüğü "Araştırın, adıma kayıtlı bir şey bulamazsınız" savunmalarına tepki gösteren gazeteci Murat, "Bugün beylik beylik konuşup 'Adıma tapu var mı?' diyenler bu iddialardan sonra tekrar tekrar düşünsün" diyerek sözlerini tamamladı.

Söz konusu iddiaların odağındaki ismin kim olduğu merak edilirken, gazeteci Murat elindeki videoları bir sonraki bölümde yayınlayacağını ifade etti.

#Politika
