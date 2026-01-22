Menü Kapat
Enver Aysever'den CHP Lideri Özgür Özel'e tarihi yalanlama! "Hırsızın elini sıkmam dedim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, gazeteci Enver Aysever’in Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialarını "Bir kelimesi doğru değil" diyerek reddetmesi üzerine, Aysever’in avukatı Mikayil Dilbaz TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programına çarpıcı bir açıklama göndererek yaşananları anlattı. Fatih Atik'e gönderilen açıklamada, cezaevindeki görüşmede geçen "hırsızlık" ve "beka sorunu" ifadelerin Aysever tarafından direkt Özgür Özel'in yüzüne söylendiği belirtildi.

CHP lideri Özgür Özel, Çekmeköy mitinginde yaptığı konuşmada, Enver Aysever’in Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi ziyareti sırasında yaşandığı iddia edilen olayları yalanlamıştı. Özel, "Yok efendim Silivri’de Ekrem Başkan gazeteciyi görmüş... Geçmiş olsun, sağ ol başkanım; bir karış yalan yazdı. Ben gittim, içeri girmiş gazeteci kardeşim, geçmiş olsun dedim, ziyaret ettim; bir kelimesi doğru değil" ifadelerini kullanarak Aysever’i hedef almıştı.

Enver Aysever'den CHP Lideri Özgür Özel'e tarihi yalanlama! "Hırsızın elini sıkmam dedim"

CANLI YAYINDA OKUNAN ŞOK AÇIKLAMA: "HIRSIZIN ELİNİ SIKMAM"

Özgür Özel’in bu çıkışına cevap, Enver Aysever’in avukatı Mikayil Dilbaz’dan geldi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e ulaştırılan ve canlı yayında okunan açıklamada, cezaevinde gerçekleşen görüşmenin perde arkası şu sözlerle aktarıldı:

“Müvekkilim Sayın Enver Aysever’in vekili olarak, kendisinin bilgisi ve talimatı üzerine bu açıklamayı yapma zaruriyeti doğmuştur.

Müvekkilim; içeride Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında “Ben hırsızın elini sıkmam” ifadesini kullandığını, ziyaret sırasında ise Sayın Özgür Özel’e hitaben “Hırsızları savunmak adına partinin tek gündemini bu konuyla meşgul ederseniz, Sayın Genel Başkan, korkarım ki yer değiştireceğiz” sözlerini açıkça ve yüz yüze söylediğini tarafıma net biçimde beyan etmiştir. Bugün kürsüden bu beyanların inkâr edilmesi, bir kişi tartışması değil; siyasette doğruluk, tanıklık ve etik sorunudur.

Müvekkilim, içeride de dışarıda da hayatı boyunca hırsızlıkla mücadele ettiğini özellikle vurgulamaktadır.

Çünkü bugün mesele artık kişiler ya da partiler değil; ülkesini soyanlarla, ülkesini sevenlerin kavgasıdır. Müvekkilime göre; hırsızın partisi olmaz. Hırsızlık bir ideoloji değil, bir suçtur. Ve hırsızlık, bu ülke için açık bir beka sorunudur. Bu nedenle bu mücadele bir tercih değil, bir zorunluluktur.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı makamı, Atatürk’ün mirasıdır. Bu makam; gerçeği inkâr ederek, tanıkları yok sayarak, “olmamış” diyerek korunamaz. Müvekkilim, hem Ekrem İmamoğlu’na hem de Özgür Özel’e söylediği sözlerin arkasındadır. Bugün yapılan, bir kişiyi değil; siyasette dürüstlük ilkesini yalanlamaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

