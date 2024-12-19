MİT'in CHP'ye anlattığı Suriye politikasını anlamadılar! Ferhat Murat'tan çok çarpıcı açıklamalar: AK Parti'nin rakibi CHP değil artık

19 Aralık 2024 15:22 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 15:35

Orta Doğu'da Türkiye'nin liderliğinde yeni bir sürece giriliyor. Özellikle seçilmiş Başkan Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söyledikleri, Suriye'de yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin küresel bir güç olma yolunda attığı emin adımlar, bölgenin yeniden şekillenmesini de beraberinde getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde atılan başarılı dış politika adımları, iç politikaya da yansımış durumda. Son günlerde yaşanan kritik gelişmeleri Tgrthaber.com'a değerlendiren Gazeteci Ferhat Murat; Süreç içerisinde de gördük, Türkiye'nin desteklediği her ülke kazanırken, karşısında durduğu muhakkak kaybediyor. Bu başarılı dış politika adımlarının yansıması içeriye de yansımış durumda. AK Parti'nin oyları artarken CHP'nin oyları azalıyor.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Bölgede yaşanan kritik gelişmelerin başrolünde olan Türkiye​, dış politikada attığı başarılı adımlar sayesinde yeni sürecin de kapısını aralayan ülke oldu. Azerbaycan​'ın Karabağ​ zaferinde, Ukrayna-Rusya savaşında, Afrika'da ve Suriye'de savaşları bitiren ve bölgenin refahı için adımlar atan ülke yine Türkiye oldu. Avrupa ve Amerika, yaşanan bu gelişmelerden sonra bölgede Türkiye'nin izni ve onayı olmadan adım atılmayacağını deklare etmiş durumda.

Dış politikada üst üste alınan başarılı sonuçlara rağmen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den; 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyadan haberi yok' çıkışı geldi. Özellikle Suriye'de yaşananlardan sonra yapılan anketlere bakıldığında ise AK Parti'nin oyları artarken, CHP'nin oylarında son seçime göre bir hayli azalma gözüküyor.

Son günlerde yaşanan gelişmeleri Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e değerlendiren Gazeteci Ferhat Murat, çok çarpıcı ve kritik mesajlar verdi. İşte röportajın detayları:

"ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için; 'Çok akıllı ve çok güçlü bir adam. Büyük bir askeri gücü var ve savaşlarda yıpranmadı' ifadelerini kullandı. Trump görevi devraldıktan sonra Türkiye-ABD ilişkileri nasıl şekillenecek?"

TÜRKİYE'NİN YANINDA OLAN KAZANIR!

Şimdi birincisi şöyle, Trump’ın övgüsüyle veya yergisiyle hareket etmenin veya işte bunu övdüğü zaman olumlamanın yerdiği zaman da karalar bağlamanın bir anlamı olmadığını söyleyerek başlamak istiyorum. Önceden Trump’ın çok pragmatik bir isim olduğunu unutmamak lazım.

Türkiye’nin uluslararası alanda, dış politikada attığı adımlara baktığımızda kiminle yer aldıysa kazandığının altını çizmek lazım. Örneğin Libya’da bütün küresel koalisyon güçleri Hafter’i desteklerken, meşru hükümeti destekleyen Türkiye ve Libya hükümeti kazanmış oldu. Yine Azerbaycan Ermenistan mücadelesinde Karabağ’ın Azerbaycan topraklarına 30 yıl aradan sonra tekrar katılmasındaki en önemli faktörün Türkiye’nin Azerbaycan’ı desteklemesi olduğunu da yine unutmamakta fayda görüyorum.

Dolayısıyla Türkiye’nin yanındaki Azerbaycan’ın kazandığının altını çizmek lazım. Ve tabi ki Suriye'de, Türkiye'nin desteklediği muhalif gruplar Esad rejimini devirdi. Rusya​, İran ve ABD'nin dünya politikalarına baktığımızda tam bir zıt anlayışta olmalarına rağmen birleştikleri tek konu vardı o da YPG'ye topyekun destek vermeleriydi.

TRUMP GERÇEĞİ GÖRDÜ VE KABUL ETTİ!

Tabi bu desteğin amacı Türkiye'ye verilecek zarar ve bölgeyi karışık halde tutmaktı. Ama netice itibariyle baktığımızda Türkiye'nin desteklediği muhalif gruplar bölgeyi temizledi.Keza yine Ukrayna-Rusya savaşında, Ukrayna​'ya SİHA'ların satılması Ukrayna'nın Rusya karşısında ezilmemesini sağlarken, Rusya'ya karşı dünya tarafından uygulanan ambargoya katılmayarak Rusya'nın da ekonomik anlamda nefes almasını sağladı.

Yine Afrika'ya baktığımızda ülkeler arasında yaşanan problemleri çözmek için Türkiye'nin kapısı çalınıyor. Yani sonuç olarak Türkiye artık bölgesel bir oyun kurucu durumundadır. Türkiye'yi karşına alarak başarılı olunamayacağını herkes kabul etti. Donald Trump da bu gerçeği gördü ve kabul etti.

Şahsi olarak bir düşüncemi daha ifade etmek istiyorum. Çok yakın zaman içerisinde İngiltere'nin de Türkiye'nin yanında yer alacağına dair bir mesaj bekliyorum.

Türkiye-ABD ilişkilerinin iyi olması, Türkiye-İsrail ilişkilerini nasıl etkiler sizce?

"NETENYAHU'DAN KURTULMA STRATEJİSİ HAYATA GEÇECEK!"

Açıkçası Türkiye hiçbir koşulda mevcut Netenyahu hükümeti ile diplomatik bir iş birliğine girmeyecektir, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Küresel koalisyon üyelerine bakarsak yani ABD ve İngiltere de, Netenyahu ile fikir ayrılıkları içerisinde. Yani Netenyahu'dan kurtulma stratejisinin yakın zamanda önümüze konulabileceğini söyleyebilirim.

Bunun ilk adımı olarak da Uluslararası Ceza Mahkemesi ve yerel mahkemelerde Netenyahu'nun yargılanması diyebiliriz. Zira İsrail'in yaptığı zulüm uluslararası kamuoyunda da küresel koalisyon güçlerini antipatik göstermektedir. İsrail'in masum Filistin halkına karşı yaptığı zulüm devam ettikçe, Türkiye hiçbir şekilde olumlu bir adım atmayacaktır.

Küresel ve Bölgesel anlamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde emin adımlar atan bir Türkiye görüyoruz. Fakat CHP Genel Başkanı Özgür Özel; 'Erdoğan'ın dünyadan haberi yok!' ifadesini kullandı. Siz bu çıkış hakkında neler düşünüyorsunuz?

"MİT BİLGİ VERDİ AMA YİNE ANLAMADILAR"

Bu cümleyi kuran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Esad devrilmeden bir gün önce de 'Esad'la masaya oturmak gerekir' diyen bir genel başkan. Dolayısıyla bu çıkışının çok anlamlı olmadığı da aşikar. Kemal Kılıçdaroğlu sonrasında göreve gelen Özgür Özel ve ekibinin, eski dönem politikalarından zerre bir değişiklik yapmış değil.

Her ne kadar Libya ve diğer sınır ötesi operasyonları için tezkere konusu meclise gelirse evet diyeceğiz demelerine rağmen Suriye politikasında Türkiye'nin attığı adımları iyi okuyamadıklarını net bir şekilde görüyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatının CHP merkezine girip bizatihi bilgilendirme yapmasına rağmen, Esad'ın devrilmesinden sadece 24 saat önce Kilis'te yaptığı konuşmada, masaya oturmak gerekir ifadesi ciddi manada dış politikada eksiklerini gösteriyor. CHP dış politikadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısının yaptığı açıklamalara da baktığımızda çok fazla analiz yapamadıklarını anlıyoruz.

"CHP ARTIK AK PARTİ'NİN RAKİBİ DEĞİL!"

Yerel seçimlerden itibaren Türkiye'nin birinci partisiyiz diyen bir CHP var. Ancak yapılan araştırmalara baktığımızda CHP'nin oyları yüzde 27'lere kadar düşmüş durumda. Emaneten aldıkları tüm oyları kaybettiler ve kemik oylarıyla baş başa kaldılar. AK Parti ise son Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oy oranını yakalamak üzere.

Son yaşanan süreç bize gösteriyor ki; AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi CHP veya diğer muhalefet partileri değil, hayat pahalılığı ve emekli maaşlarıdır. Bu problemler de çözüldüğü takdirde muhalefetin iktidara gelmesi son derece düşük bir ihtimal olarak kalıyor.