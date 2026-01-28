Rize'de istinat duvarı çöktü! Mahalle yolu kapandı, evler tahliye edildi

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Bayırcık köyü Cami Mahallesi'nde, yoğun kar yağışının ardından gelen erimeler sebebiyle inşa edilen istinat duvarında çökme meydana geldi. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olayda, devasa beton ve toprak kütleleri mahalle yoluna akarak yaklaşık 70 hanenin ulaşımını kesti. Bu süreçte bölgedeki bir evde küçük çaplı maddi hasar oluştuğu gözlendi. Rize İl Özel İdaresi tarafından 2024 yılındaki afetin ardından inşa edilen iki kademeli duvarın yıkılması üzerine, jandarma ve teknik ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, yolun hem alt hem de üst kısmında yer alan 2 konut olası bir facianın önüne geçilmesi amacıyla tedbir amaçlı boşaltıldı. Şu an için köye ulaşım Güneyköy üzerinden kontrollü bir şekilde sağlanırken, ekiplerin devam eden toprak hareketliliği ve çökme riski nedeniyle başlattığı detaylı incelemeler titizlikle sürüyor.