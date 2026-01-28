Polislerin ineklere "dağılın" anonsu sosyal medyada viral oldu

İzmir'in Çiğli ilçesinde yola inen bir grup inek trafiği kilitledi. İnekleri sokak ortasında gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yolu kapatan hayvanları uzaklaştırmak için araç megafonundan "İnekler dağılın" şeklinde anons geçti. Polis ekiplerinin bu anonsu izleyenleri gülümsetti. İlginç anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.