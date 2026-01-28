Çaldığı altına bile sahip çıkamadı: Kuyumcu hırsızı böyle yakalandı

Altın fiyatları yükseldi, hırsızların yeni durağı kuyumcular oldu. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kuyumcudan 100 gram külçe altını silah kullanarak çaldığı iddia edilen şüpheli, olaydan yaklaşık 30 dakika sonra polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan hırsız, çaldığı altınları da kaybettiğini söyledi. Edinilen bilgiye göre, Kızılmurat Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli İ.Y.'yi suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

SEBEP YİNE KUMAR BORCU

Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, kaçış sırasında çaldığı altını düşürdüğünü söylediği öğrenildi. Polis ekipleri şüphelinin iddiası üzerine altının düşmüş olabileceği yerde çalışma yaparken, zanlı olayı kumar borcu nedeniyle gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Şüpheli İ.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Öteyandan soygun anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde içeri giren şüpheli altını aldıktan sonra silah çekip kaçma anları yer aldı.

