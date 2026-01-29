En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran madde Resmi Gazete'de

Emeklileri ilgilendiren maaş düzenlemesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulu’nda, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören beşinci maddesi kabul edilmişti.