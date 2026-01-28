Emekli promosyonları banka banka belli oldu 2026! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Emekli banka promosyonları maaşlarını taşımayı düşünen vatandaşların gündeminde yer alıyor. 4A, 4B ve 4C emeklileri 3 yıl aynı bankadan maaş alma sözü vererek promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor. Vatandaşlara ek bir gelir sağlayan banka promosyon ödemeler, emekli maaş tutarlarına göre belirleniyor. Emekli maaşlarının alt ve üst limitlerine göre bankalar, vatandaşlara promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından ise 2026 Ocak emekli promosyon ödemeleri araştırılmaya başlandı. Emekli promosyon ödemeleri ve avantajları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Bazı bankalar 12 ay taksitli nakit avantajı, kart harcamalarına indirimler ve fatura talimatlarına bonus para imkanı sunuyor. Vatandaşlar tarafından en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte banka banka emekli promosyon ödemeleri kampanyaları...

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 2026 OCAK

Ziraat Bankası, Garanti Bankası, YapıKredi, İş Bankası, Akbank, Halkbank, VakıfBank, Denizbank ve QNB Finansbank en düşük emekli maaşının belirlenmesinin ardından 2026 Ocak ayı itibarıyla promosyon kampanyaları güncelledi. En düşük emekli aylığı 20 bin TL olurken, bankaların promosyon ödemeleri ek yapılan fırsatlarla birlikte 60 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR 2026 OCAK?

Ziraat Bankası, Garanti Bankası, YapıKredi, İş Bankası, Akbank, Halkbank, VakıfBank, Denizbank ve QNB Finansbank tarafından açıklanan en düşük emekli promosyon ödeme tutarları ve avantajları şöyle:

Ziraat Bankası Emekli Promosyon Ödemeleri

Ziraat Bankası tarafından emekli maaşlarını 3 yıl boyunca emekli maaşlarını taşıyan vatandaşlara 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon ödemelerinin maaşlara göre tutarları ise şöyle:

Maaş Tutarı | Ödenecek Promosyon Tutarı

0 TL - 9.999,99 TL | 5.000 TL

10.000 TL - 14.999,99 TL | 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL | 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri | 12.000 TL

Garanti Bankası Emekli Promosyon Ödemeleri

Garanti Bankası tarafından 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olan emekli promosyon kampanyası kapsamında 25 TL'ye vatan promoısyon ödemesi gerçekleştiriliyor. 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2 bin TL harcamaya 6 bin TL, 2 bin TL avans hesap harcamalarına 2 bin TL, yeni sigorta poliçesine de 2 bin TL olmak üzere toplam 10 bin TL'ye kadar varan bonus imkanı sunuluyor.

YapıKredi Emekli Promosyon Ödemeleri

YapıKredi tarafından ise 19 Eylül 2025 - 31 OCak 2026 tarihine kadar SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emeklilere 30 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı veriliyor. Bu promosyonlar maaşlara göre değişiklik gösteriyor. YapıKredi Bankası tarafından açıklanan emekli maaş promosyon ödeme tutarları ise şöyle:

İş Bankası Emekli Promosyon Ödemeleri

İş Bankası tarafından ise 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında yeni bir kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında emekli maaşlarını taşıyan vatandaşlara, aylık net maaş tutarlarına göre 15 bin TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon veriliyor. Koşullu ek promosyonlar kapsamında bu tutarlar toplam 24 bin TL'ye kadar yükseliyor. İş Bankası tarafından yapılan emekli maaş promosyon ödemelerinin detayları şöyle:

Akbank Emekli Promosyon Ödemeleri

Akbank tarafından ise emekli promosyon ödemeleri kapsamında maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyenlere 30 bin TL'ye varan ödeme fırsatı ve 15 bin TL'ye vatan ek promosyon ödeme gerçekleştiriliyor. Ödemeler maaş tutar aralığına göre değişiklik gösteriyor. Akbank tarafından açıklanan promosyon ödeme tutarları şöyle:

Halkbank Emekli Promosyon Ödemeleri

Halkbank'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 20 bin TL ve üzeri brüt maaş alan emeklilere 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10 bin TL olan hak sahiplerinin ise başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor. Halkbank tarafından açıklanan promosyon ödeme tutarlarının detayları şöyle:

VakıfBank Emekli Promosyon Ödemeleri

Maaşını VakıfBank'a taşıyan emekliler için 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesine ek olarak, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için ise vatandaşlara 18 bin TL'ye varan ek kazanım imkanı sunuluyor. Kampanya kapsamında sunulan bu ödemeler 1 Ekim 2025 - 31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olduğu belirtildi.

Denizbank Emekli Promosyon Ödemeleri

Emekli maaşlarını 3 yıl boyunca DenizBank'tan alma sözü veren vatandaşlara maaşlara göre değişiklik göstermek üzere 27 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor. 31 Mart 2026 tarihine kadar geçerli olacak olan emekli promosyon ödemesi kampanyasının detayları şöyle:

QNB Finansbank Emekli Promosyon Ödemeleri

QNB Finansbank tarafından emekli maaşlarını 3 yıl boyunca taşıyan vatandaşlara ek ödemelerle birlikte 31 bin TL promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor. Bu ödemelerin detayları şöyle: