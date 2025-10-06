Gaziantep'te mide bulandıran görüntüler! Belediye başkanı çileden çıktı: 'Bunu annene yedirir misin?'

Gıda denetimleri yurt genelinde tüm hızıyla sürerken, Gaziantep'ten mide bulan görüntüler geldi. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, gıda üretimi yapılan bir firmaya denetim düzenledi. Üretim yapılan yerdeki bozuk salça ve reçelleri gören Yılmaz, firma sahibine "Bunları annene yedirir misin?" diye sordu. Şahsın "Tabii ki hayır" demesi üzerine Yılmaz çileden çıktı. Bizzat şikayetçi olacağını belirten Yılmaz, " Sen o çocuklara bunları layık gördün ya seni Allah'a bile havale etmiyorum" sözleriyle tepki gösterdi.