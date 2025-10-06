Hastane girişinde kavga! Yumruklar havada uçuştu

Kategoriler
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi girişinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, hastane girişi bir süre trafiğe kapandı. Olayı gören vatandaşların araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı. Hastaneye gitmeye çalışan sürücüler uzun süre beklemek zorunda kaldı. Kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.