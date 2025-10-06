Menü Kapat
Baba-oğul kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında bıçakladı

Kanlı tartışmanın adresi bu kez Adıyaman oldu. Kahta ilçesinde baba oğul arasında çıkan tartışma büyüdü. Baba, bıçakla oğlunu sokak ortasında yaraladı. Kanlar içinde kalan genç hemen hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 11:30

'ın ilçesinde, bir ile 17 yaşındaki oğlu S.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir tartışma başladı. Kısa süre içinde tırmanan bu tartışma, bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

Baba, isim verilmediği için tanımlanamayan bir kişi, bu süreçte oğlunu bıçakla yaralayarak ciddi bir meydana getirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olayın ardından, yaralı genç için acil sağlık ekipleri çağrıldı. Hızla olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı S.Y., hemen ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililerin, olayın sebebini belirlemek ve yaralama anının detaylarını öğrenmek amacıyla incelemeleri devam ediyor.

