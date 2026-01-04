Evini satmayı düşünenler dikkat! 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek! Kritik 500 bin TL detayı!

Menü Kapat
Ocak 04, 2026 11:45
1
Daha önce araç satışlarında uygulamaya alınan elektronik ilan doğrulama sistemi, bu kez satılık konut ilanları için zorunlu hale geliyor. Yeni düzenleme kapsamında, doğrulama yapılmadan ilan yayımlanamayacak. Sistem 1 Şubat itibarıyla yürürlüğe girecek. İşte detaylar... 

 

 

 

2
YETKİ DOĞRULAMA ZORUNLU HALE GELİYOR 

Gayrimenkul sektöründe güvenliği ve şeffaflığı artırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Elektronik ilan doğrulama sistemi ile satılık konut ilanlarında da yetki doğrulaması zorunlu hale geliyor.

 

3
KAPORA DOLANDIRICILIĞININ ÖNÜNE GEÇMESİ HEDEFLENİYOR 

Düzenlemeyle birlikte kayıt dışı emlakçılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Sahte ilanların özellikle de ilan siteleri üzerinden gerçekleştirilen kapora dolandırıcılığının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

4
KAPORA DOLANDIRICILIĞINDA VATANDAŞLAR NE KADAR PARA KAPTIRIYOR?

Piyasa pratiğine göre 5 milyon liralık bir konutta kapora tutarı 100 bin ile 250 bin lira arasında değişiyor. Dolandırıcıların aynı ilan üzerinden birden fazla kişiden kapora alması halinde elde edilen haksız kazanç ise kısa sürede yarım milyon lirayı aşabiliyor.

5
DOĞRULAMA HANGİ YOLLA YAPILACAK?

İlan platformları ile tapu kayıtları entegre olacak. Taşınmazın varlığı ve mülkiyet bilgileri sistem üzerinden teyit edilecek.

Konut sahipleri, e-Devlet üzerinden kendisine ait gayrimenkulü seçerek açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. 

6
Böylece emlakçılar aldıkları yetkiyle internet sitelerine ilan verebilecek. Bu ilanlar doğrulanmış ilan olarak yayınlanacak. Yetki doğrulaması yapılmadan emlak portalları üzerinden ilan verilmeyecek.

 

 

7
NTV'ye konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aşa, sahte ve yanıltıcı ilanlar başta olmak üzere isteyen herkesin ilan verebildiğini dile getirdi.

 

8
Sistemin 2023'te kurulduğunu ifade eden Aşa, "2025 yılında kiralık ve satılık iş yerleri için uygulanmaya başladı ve 2026 Şubat'ta da tamamen tüm gayrimenkuller için ilan doğrulama sistemi başlıyor" dedi.

