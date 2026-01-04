Evini satmayı düşünenler dikkat! 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek! Kritik 500 bin TL detayı!

KAPORA DOLANDIRICILIĞINDA VATANDAŞLAR NE KADAR PARA KAPTIRIYOR?

Piyasa pratiğine göre 5 milyon liralık bir konutta kapora tutarı 100 bin ile 250 bin lira arasında değişiyor. Dolandırıcıların aynı ilan üzerinden birden fazla kişiden kapora alması halinde elde edilen haksız kazanç ise kısa sürede yarım milyon lirayı aşabiliyor.