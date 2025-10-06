Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

TFF’den Galatasaray’ı yıkan karar! Hacıosmanoğlu'ndan tartışmalı hareket

Trendyol Süper Lig'in 8.haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş’la 1-1 berabere kaldı. Derbide gözler ise yapılan kural hatasına çevrildi. TFF’den çıkacak olan karar merak konusu olurken beklenen açıklama geldi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, elini masaya vurdu. TFF'nin Yasin Kol hamlesi sarı-kırmızılı taraftarların tüm umutlarını söndürdü. İşte detaylar...

TFF’den Galatasaray’ı yıkan karar! Hacıosmanoğlu'ndan tartışmalı hareket
’de dev kapışmada kazanan çıkmadı. - derbisinin 67. dakikada yaşanan oyuncu değişikliği uygulaması gündeme bomba gibi düştü. Yasin Kol’un derbideki uygulaması, eski hakemler tarafından "kural hatası" olarak yorumlanınca Galatasaray yönetimi harekete geçti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan beklenmedik bir karar çıktı.

TFF’den Galatasaray’ı yıkan karar! Hacıosmanoğlu'ndan tartışmalı hareket

DEV DERBİDE KURAL HATASI MI YAPILDI?

65. dakikada yapılan oyuncu değişikliklerinde hakem Yasin Kol, 2 kez oyunu durdurmuştu. Takımlara 5 oyuncu değişikliğini maçı en fazla 3 kez durdurarak yapma hakkı verilirken, Beşiktaş derbide karşılaşmayı toplam 4 kez durdurmuş oldu. Bu değişiklik ise spor camiasında tartışma konusu oldu.

TFF’den Galatasaray’ı yıkan karar! Hacıosmanoğlu'ndan tartışmalı hareket

GALATASARAY YÖNETİMİ YIKILDI

Maç sonrası Galatasaray yönetimi, Beşiktaş’ın oyuncu değişiklikleri sırasında oyunu dört kez durdurduğunu öne sürdü. Futbol Müsabaka Talimatı’nın 14. maddesine göre bir takımın maç boyunca değişiklik için oyunu en fazla üç kez durdurma hakkı bulunuyor. Bu iddia, sarı-kırmızılıların TFF’ye "kural hatası" başvurusu yapma kararını doğurdu.

Galatasaray yönetimi, başvuru için öğle saatlerine kadar bekleme kararı aldı. Bu süreçte dikkat çeken gelişme, hakem Yasin Kol’un TFF tarafından görevine atanması oldu. Sarı- kırmızılılar, bu atamayı "TFF, derbide kural hatası olmadığını kabul etti" şeklinde yorumladı ve başvurudan vazgeçti.

TFF’den Galatasaray’ı yıkan karar! Hacıosmanoğlu'ndan tartışmalı hareket
Mauro Icardi'den olay paylaşım! Sosyal medyayı ikiye böldü!

HACIOSMANOĞLU ELİNİ MASAYA VURDU! TFF KARARINI VERDİ

Eğer Galatasaray başvuru yapsaydı, TFF ilk olarak Merkez Hakem Kurulu’ndan (MHK) görüş isteyecek, MHK ise Yasin Kol’dan pozisyonla ilgili ek rapor talep edecekti. Gelen bilgilere göre MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, maç sonrası Yasin Kol’u arayarak savunmasını aldı.

TFF’den Galatasaray’ı yıkan karar! Hacıosmanoğlu'ndan tartışmalı hareket

Kol’un açıklamaları Gündoğdu’yu ikna etti ve Trabzonlu hakeme ertesi gün VAR görevi verildi.

Süper Lig'de gol kralı kim? 8 haftanın sonunda zirvede sürpriz bir isim var
ETİKETLER
#galatasaray
#beşiktaş
#süper lig
#hakem
#var
#derbi
#Yasin Kol
#Spor
