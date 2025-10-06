Gaziantep'teki kardeş dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı: Abisini ekmek bıçağıyla böyle katletti

Gaziantep'te dün akşam saatlerine aile faciası yaşandı. Aralarında daha önceden husumet bulunan Yaşar Tüzel (40) ile ağabeyi Mehmet Tüzel (45) arasında çıkan tartışmada kan atkı. Kavga sırasında kardeşi Yaşar Tüzel tarafından ekmek bıçağı ve maket bıçağı ile boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Mehmet Tüzel, hayatını kaybetti.

ABİSİ BOYUNUNDAN DEFALARCA BIÇAKLADI

Dehşete düşüren olayın dehşet verici görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Yaşar Tüzel isimli şahsın, annesini tekmeleyerek yere düşürdükten sonra elinden ve boynundan bıçaklaması, daha sonrasında ise ağabeyi Mehmet Tüzel'i defalarca bıçaklayarak öldürme anları yer aldı.

"DELİ DEĞİLİM, DELİ DEĞİLİM" DİYE HAYKIRDI

Görüntülerde olay sırasında kendini kaybeden şahsın defalarca 'deli değilim, deli değilim' demesi de dikkat çekti. Olay sonrası Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Yaşar Tüzel isimli şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.