Türkiye - Gürcistan maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç biletleri nasıl alınır?

A Milli Takım önümüzdeki hafta 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçları kapsamında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmaya geri sayım başladı.
Karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından Türkiye - Gürcistan maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından henüz Türkiye - Gürcistan maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağına dair bir açıklama yapılmadı. Karşılaşma biletlerinin bu hafta satışa çıkması bekleniyor. Genel olarak A Milli Takım'ın maçlarının biletleri 7-10 gün önceden satışa çıkıyor. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde TFF'nin bilet satış duyurusu yapması bekleniyor.
Türkiye - Gürcistan maç biletlerinin fiyatları da henüz satış duyurusu yapılmadığı için belli olmadı. Ancak geçtiğimiz ay Konya'da gerçekleştirilen Türkiye - İspanya maç biletlerinin fiyatları şöyle olmuştu:
A Milli Takım'ın maçlarının biletleri Passo üzerinden satışa sunuluyor. Vatandaşlar Passo'nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden karşılaşmanın biletlerini satın alabilecekler. Süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına karşılaşmanın bilet satışları yapılıyor. Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları ise ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak biletleri satın alabilecekler.
Bilet satın aldıktan sonra karşılaşmaya vatandşalar T.C. Kimlik KArtları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil uygulaması ile giriş yapabilecek.