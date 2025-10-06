Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Türkiye - Gürcistan maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç biletleri nasıl alınır?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında A Milli Takımımız, 14 Ekim 2025 salı günü Gürcistan ile Kocaeli'nde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek ve A Milli Takımımızı desteklemek isteyen taraftarlar tarafından Türkiye - Gürcistan maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor. Karşılaşmaya sayılı günler kala Türkiye - Gürcistan maç biletlerinin nasıl satın alınacağı gündeme geldi.

06.10.2025
06.10.2025
saat ikonu 11:37

önümüzdeki hafta 2026 E Grubu 4. maçları kapsamında ile karşı karşıya gelecek. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmaya geri sayım başladı.

Karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından Türkiye - Gürcistan maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından henüz Türkiye - Gürcistan maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağına dair bir açıklama yapılmadı. Karşılaşma biletlerinin bu hafta satışa çıkması bekleniyor. Genel olarak A Milli Takım'ın maçlarının biletleri 7-10 gün önceden satışa çıkıyor. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde TFF'nin bilet satış duyurusu yapması bekleniyor.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Türkiye - Gürcistan maç biletlerinin fiyatları da henüz satış duyurusu yapılmadığı için belli olmadı. Ancak geçtiğimiz ay Konya'da gerçekleştirilen Türkiye - İspanya maç biletlerinin fiyatları şöyle olmuştu:

  • Güney Üst: 900 TL
  • Kuzey Üst: 900 TL
  • Güney Alt: 900 TL
  • Kuzey Alt: 900 TL
  • Doğu Üst Köşe Bloklar: 1250 TL
  • Batı Üst Köşe Bloklar: 1250 TL
  • Doğu Üst Orta Bloklar: 1500 TL
  • Doğu Alt Köşe Bloklar: 1750 TL
  • Batı Alt Köşe Bloklar: 1750 TL
  • Doğu Alt Orta Bloklar: 2000 TL
  • Batı Üst VIP: 3000 TL
  • Batı Alt VIP: 3000 TL
TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇ BİLETİ NASIL ALINIR?

A Milli Takım'ın maçlarının biletleri Passo üzerinden satışa sunuluyor. Vatandaşlar Passo'nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden karşılaşmanın biletlerini satın alabilecekler. Süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına karşılaşmanın bilet satışları yapılıyor. Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları ise ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak biletleri satın alabilecekler.

Bilet satın aldıktan sonra karşılaşmaya vatandşalar T.C. Kimlik KArtları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil uygulaması ile giriş yapabilecek.

