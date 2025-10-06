Türkiye - Gürcistan maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Milli maç biletleri nasıl alınır?

A Milli Takım önümüzdeki hafta 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçları kapsamında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmaya geri sayım başladı.

Karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından Türkiye - Gürcistan maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından henüz Türkiye - Gürcistan maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağına dair bir açıklama yapılmadı. Karşılaşma biletlerinin bu hafta satışa çıkması bekleniyor. Genel olarak A Milli Takım'ın maçlarının biletleri 7-10 gün önceden satışa çıkıyor. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde TFF'nin bilet satış duyurusu yapması bekleniyor.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Türkiye - Gürcistan maç biletlerinin fiyatları da henüz satış duyurusu yapılmadığı için belli olmadı. Ancak geçtiğimiz ay Konya'da gerçekleştirilen Türkiye - İspanya maç biletlerinin fiyatları şöyle olmuştu:

Güney Üst: 900 TL

Kuzey Üst: 900 TL

Güney Alt: 900 TL

Kuzey Alt: 900 TL

Doğu Üst Köşe Bloklar: 1250 TL

Batı Üst Köşe Bloklar: 1250 TL

Doğu Üst Orta Bloklar: 1500 TL

Doğu Alt Köşe Bloklar: 1750 TL

Batı Alt Köşe Bloklar: 1750 TL

Doğu Alt Orta Bloklar: 2000 TL

Batı Üst VIP: 3000 TL

Batı Alt VIP: 3000 TL

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇ BİLETİ NASIL ALINIR?

A Milli Takım'ın maçlarının biletleri Passo üzerinden satışa sunuluyor. Vatandaşlar Passo'nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden karşılaşmanın biletlerini satın alabilecekler. Süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına karşılaşmanın bilet satışları yapılıyor. Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları ise ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak biletleri satın alabilecekler.

Bilet satın aldıktan sonra karşılaşmaya vatandşalar T.C. Kimlik KArtları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil uygulaması ile giriş yapabilecek.