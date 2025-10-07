Metroya valizle binmek ücretli mi? Metro İstanbul'un paylaşımının ardından gündeme geldi

İstanbul'da yaşayan vatandaşların havaalanı ve otogarlara giderken en çok kullandığı toplu taşıma araçlarının başında metrolar geliyor. Ulaşım açısından büyük kolaylık taşıyan metrolara valizle binmenin ücretli olup olmadığı ise gündem oldu.

Metro İstanbul tarafından metroda valizle seyahat ederken uyulması gereken kurallar açıklandı.

METROYA VALİZLE BİNMEK ÜCRETLİ Mİ?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre metroya binerken birden fazla büyük boy valizi bulunan yolculardan ilave 1 yolculuk ücretinin alınacağı belirtildi.

Vatandaşların metroya binerken yanlarında en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası taşıyabilme hakkı olduğu ifade edildi.

Metro İstanbul tarafından yapılan paylaşımın tamamı ise şöyle:

"Metroda valizinizle yolculuk ederken hem sizin hem de diğer yolcularımızın konforu için bazı kurallar var.

30 kg’dan ağır veya 120×60×50 cm’den büyük valizler istasyon ve araçlara alınmaz. Kamping tipi büyük çantalar da valiz sayılır.

Yanınızda en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası taşıyabilirsiniz.

1’den fazla valiz ile giriş yapacak yolcularımız için ilave 1 yolculuk ücreti alınır.

Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız. Kapı yanındaki ayakta durma alanlarını kullanabilirsiniz.

İyi yolculuklar!"

METROYA VALİZLE BİNMEK YASAK MI?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamalara göre metroya 2 valizle binen vatandaşlardan ekstra 1 bilet ücreti daha alınıyor. Vatandaşların 30 kg'dan ağır veya 120x60x50 cm'den büyük valizlerle metrolara binilmesinin yasak olduğu belirtildi. Kamping tipi büyük çantaların da valiz kategorisinde değerlendirildiği açıklandı.

https://x.com/metroistanbul/status/1975527472822161425