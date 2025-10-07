Eşi tarafından korkunç şekilde dövüldü! Hastaneye gidince şoke oldu: Cani koca tutuklandı

İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana gelen olayda, pazarcılık yapan 32 yaşındaki O.Y., tartıştığı eşi H.Y.'ye dehşeti yaşadı. Tartışma yaşadığı eşi tarafından korkunç şekilde darp edilen kadın acılara dayanamayınca hastaneye başvurdu.

KABURGALARI KIRILDI

Gazi Devlet Hastanesine başvuran H.U.'nun çekilen röntgen filminde kaburgasında kırık olduğu tespit edildi. Hastanede tedavisi devam eden kadın, polise verdiği ifadede eşinden şikayetçi olmadı ancak tedbir kararı talebinde bulundu.

CANİ KOCA TUTUKLANDI

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan O.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.Y., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.