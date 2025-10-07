Serdar Öktem cinayetinde yeni gelişme! Gözaltı sayısı yükseldi

Menü Kapat
14°
 Baran Aksoy

Avukat Serdar Öktem suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

07.10.2025
07.10.2025
Sinan Ateş cinayeti kapsamında bir buçuk yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Serdar Öktem, 'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.

VÜCUDUNA ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ

Vücuduna pek çok sayıda kurşun isabet eden Serdar Öktem, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLER YAKALANDI

İstanbul'u göbeğinde gerçekleştirilen suikastın ardından hemen soruşturma başlatıldı. Saldırıyı gerçekleştiren 2'si 18 yaşından küçük olan 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

GÖZALTI SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Devam eden soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerle irtibatlı oldukları öne sürülen 7 şüpheli daha yakalandı. Soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 13'e yükseldi.

TALİMAT YURT DIŞINDAN

Avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin soruşturma devam ederken, eylemin talimatının çetenin yurt dışında firari durumdaki elebaşları tarafından S.Ö.'ye verildiği öğrenildi.

SİNAN ATEŞ DAVASININ EN ÖNEMLİ SANIKLARINDANDI...

Öte yandan Avukat Serdar Öktem, 30 Ağustos 2022'de öldürülen eski ülkü ocakları Sinan Ateş Davası’nın en önemli sanıklarından birisiydi. 27 Ocak 2023 tarihinde “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçundan tutuklanan Öktem, 2 Ekim 2024’te adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

