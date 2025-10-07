Metro İstanbul'dan valiz kararı! Ek ücret alınacak

Kategoriler
İstanbul'da şehir içi ulaşımda artan valizli yolculuklara ilişkin Metro İstanbul'dan yeni bir açıklama geldi. Hem yolcu konforu hem de güvenlik gerekçesiyle büyük ve ağır valizlerin metroya alınmayacağı belirtilen açıklamada, fazla valizler için ise ek ücret tarifesi uygulanacağı duyuruldu.
Metro İstanbul’un açıklamasına göre, 30 kilogramdan ağır veya 120×60×50 santimetreden büyük valizler istasyon ve araçlara alınmayacak.
Kamping tipi büyük çantaların da valiz sınıfında değerlendirileceği belirtilen açıklamada, yolcuların yanlarında en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası bulundurabilecekleri ifade edildi. Birden fazla valizle giriş yapmak isteyen yolcular için ilave bir yolculuk ücreti alınacağı belirtildi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şu şekilde;