Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
14°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Metro İstanbul'dan valiz kararı! Ek ücret alınacak

Metro İstanbul'dan yapılan yeni açıklamada, artık büyük ve ağır valizlerin metroya alınmayacağını duyurldu. Fazla valiz için ise ek ücret uygulanacağını belirtilen açıklamada, kuralı kapsayan valizlerin boy ve ağırlık bilgileri de paylaşıldı. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2025
16:04
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
17:46

'da şehir içi ulaşımda artan valizli yolculuklara ilişkin 'dan yeni bir açıklama geldi. Hem yolcu konforu hem de güvenlik gerekçesiyle büyük ve ağır valizlerin metroya alınmayacağı belirtilen açıklamada, fazla valizler için ise ek ücret tarifesi uygulanacağı duyuruldu.

HANGİ BOYUTTAKİ VALİZLER METROYA ALINMAYACAK?

İstanbul’un açıklamasına göre, 30 kilogramdan ağır veya 120×60×50 santimetreden büyük valizler istasyon ve araçlara alınmayacak.

Metro İstanbul'dan valiz kararı! Ek ücret alınacak

“FAZLA VALİZ İÇİN EK ÜCRET”

Kamping tipi büyük çantaların da valiz sınıfında değerlendirileceği belirtilen açıklamada, yolcuların yanlarında en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası bulundurabilecekleri ifade edildi. Birden fazla valizle giriş yapmak isteyen yolcular için ilave bir yolculuk ücreti alınacağı belirtildi.

Metro İstanbul'dan valiz kararı! Ek ücret alınacak

MERO İSTANBUL VALİZ KURALLARINI SIRALADI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şu şekilde;

  • Metroda valizinizle yolculuk ederken hem sizin hem de diğer yolcularımızın konforu için bazı kurallar var.
  • 30 kg’dan ağır veya 120×60×50 cm’den büyük valizler istasyon ve araçlara alınmaz. Kamping tipi büyük çantalar da valiz sayılır.
  • Yanınızda en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası taşıyabilirsiniz.
  • 1’den fazla valiz ile giriş yapacak yolcularımız için ilave 1 yolculuk ücreti alınır.
  • Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız. Kapı yanındaki ayakta durma alanlarını kullanabilirsiniz.

https://x.com/metroistanbul/status/1975527472822161425

