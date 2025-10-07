Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu! Dengeler yine değişecek

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç ve Ceren Yalazoğlu Karakoç'un yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisine bu sezon yeni isimler katıldı. Diziye dizinin ilk sezonunda Çimen karakteriyle katılan Selin Türkmen bu sezon diziye geri döndü. Çimen karakteriyle beraber diziye Yasemin karakteri de dahil oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE YASEMİN GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna dizinin Çimen'i Selin Türkmen dahil oldu. Özgür Sevimli'nin yönettiği diziye dahil olan Çimen karakteri ailesine sürpriz yaparak geri döndü.

Çimen’in gelişiyle Kızılcık Şerbeti dizisine Yasemin karakteri de dahil olacak. Yasemin’i Aleyna Bozok oynayacak. 109. bölümde diziye katılacak olan Yasemin, Çimen’le arkadaş olacak ve Arslan ailesinin dikkatini çekecek. Aynı bölümde aile fertlerini şoke eden büyük bir olay daha yaşanacak