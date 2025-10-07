Menü Kapat
TGRT Haber
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu! Dengeler yine değişecek

Kızılcık Şerbeti dördüncü sezonuyla da gündemdeki yerini koruyor. Her bölüm yeni heyecanının yaşandığı diziye Yasemin geliyor. Çimen’in gelişiyle diziye Yasemin karakteri de dahil olacak.

Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu! Dengeler yine değişecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 17:13

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç ve Ceren Yalazoğlu Karakoç'un yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisine bu sezon yeni isimler katıldı. Diziye dizinin ilk sezonunda Çimen karakteriyle katılan Selin Türkmen bu sezon diziye geri döndü. Çimen karakteriyle beraber diziye Yasemin karakteri de dahil oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE YASEMİN GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna dizinin Çimen'i Selin Türkmen dahil oldu. Özgür Sevimli'nin yönettiği diziye dahil olan Çimen karakteri ailesine sürpriz yaparak geri döndü.

Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu! Dengeler yine değişecek

Çimen’in gelişiyle Kızılcık Şerbeti dizisine Yasemin karakteri de dahil olacak. Yasemin’i Aleyna Bozok oynayacak. 109. bölümde diziye katılacak olan Yasemin, Çimen’le arkadaş olacak ve Arslan ailesinin dikkatini çekecek. Aynı bölümde aile fertlerini şoke eden büyük bir olay daha yaşanacak

Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu! Dengeler yine değişecek
Nihal Candan kardeşi Bahar Candan bu sefer de paylaştığı video ile tepki çekti: Nihal'le iletişime geçmeyi denedik

Sıkça Sorulan Sorular

ALEYNA BOZOK KAÇ YAŞINDA?
1999 doğumlu Aleyna Bozok, daha önce rol aldığı Yalı Çapkını dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu. Aleyna Bozok son olarak ise Kızılcık Şerbeti'nin 109. bölümüne dahil oldu.
