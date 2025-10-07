Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak: Uzmanlar hesapladı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından, 2026 yılı bedelli askerlik ücreti için hesaplamalar başladı. Peki yeni bedelli askerlik tutarı ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 7 Haziran’da yayınlanan Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelgesi’ndeki memur maaşı katsayı oranına göre 1 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında bedelli askerlik ücretinin 280 bin 850 TL olarak belirlendi.

319 BİN LİRA BEKLENTİSİ

Yeni bedelli askerlik ücreti, memurlara yapılacak zam oranıyla doğru orantılı olacak. Geride kalan Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı verisine göre enflasyon farkı yüzde 2.38 oldu. Toplu sözleşme de dikkate alındığında memur maaşlarına şimdiden yüzde 13.65 zam meydana geleceği öngörülüyor. Memur aylık katsayısının 1.329945 olması durumunda 319 bin 186 liraya yükselecek.



Bedelli askerlikte yeni ücret Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak. Ocak 2026 yılından itibaren bedelli askerlik, yeni ücret üzerinden ödenecek.





Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken şu hesaplama yöntemi kullanılıyor;



Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 1,170211 (memur aylık katsayısı) =280.850,64 TL