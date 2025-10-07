Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak: Uzmanlar hesapladı

TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranları sonrasında 2026 yılı için tahmini rakamlar netleşmeye başladı. Uzmanlara göre, memur maaş katsayısı ve enflasyona bağlı olarak belirlenecek bedelli askerlik ücretinin 300 bin liranın üzerinde olması bekleniyor.

Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak: Uzmanlar hesapladı
KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
07.10.2025
17:12
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
17:12

'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlarının ardından, 2026 yılı ücreti için hesaplamalar başladı. Peki yeni bedelli askerlik tutarı ne kadar olacak?

Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak: Uzmanlar hesapladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 7 Haziran'da yayınlanan Mali ve Sosyal Haklar" konulu Genelgesi'ndeki katsayı oranına göre 1 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında bedelli askerlik ücretinin 280 bin 850 TL olarak belirlendi.

Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak: Uzmanlar hesapladı

319 BİN LİRA BEKLENTİSİ

Yeni bedelli askerlik ücreti, memurlara yapılacak zam oranıyla doğru orantılı olacak. Geride kalan Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı verisine göre enflasyon farkı yüzde 2.38 oldu. Toplu sözleşme de dikkate alındığında memur maaşlarına şimdiden yüzde 13.65 zam meydana geleceği öngörülüyor. Memur aylık katsayısının 1.329945 olması durumunda 319 bin 186 liraya yükselecek.

Bedelli askerlikte yeni ücret Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak. Ocak 2026 yılından itibaren bedelli askerlik, yeni ücret üzerinden ödenecek.

Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak: Uzmanlar hesapladı



Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken şu hesaplama yöntemi kullanılıyor;

Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 1,170211 (memur aylık katsayısı) =280.850,64 TL

