Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Devlet Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! MHP'li isim anlamını açıkladı

Milliyetçi Hareket Parti bugün yasama döneminin ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli yaptığı konuşmada çarpıcı açıklamaları kadar taktığı yüzük ve rozeti de dikkat çekti. Konuyla ilgili MHP'li Ramazan Kaşlı ilginç detayları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 17:28

'nin yeni yasama yılında Milliyetçi Hareket Partisi () bugün ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. MHP Lideri 'nin partisine yaptığı açıklamada taktığı yüzük ve rozeti dikkat çekti. MHP Lideri'nin yakasında taşıdığı rozet ile parmağındaki yüzüğün üzerinde, Devlet Bahçeli Vakfı’nın logosu yer aldığı öğrenildi.

Devlet Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! MHP'li isim anlamını açıkladı

MHP'Lİ İSİM ANLAMINI AÇIKLADI

Öte yandan konuyla ilgili olarak 27 ve 28. dönem Aksaray milletvekili olan MHP'li Ramazan Kaşlı'dan bir açıklama geldi. Kaşlı, MHP Lideri Bahçeli'nin yüzük ve rozetinin, ülkücü davaya adanmışlık ve kalıcı eser bırakmanın birer sembolü olduğunu paylaştı.

Devlet Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! MHP'li isim anlamını açıkladı

Kaşlı yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Grup toplantımızda Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin, Devlet Bahçeli Vakfı’nın logosunu taşıyan yüzük ve rozeti takması, bizler için derin bir anlam taşımaktadır.

Çünkü Devlet Bahçeli Vakfı, sadece bir vakıf değil; Bilge Liderimizin şahsi hayat felsefesinin, ülkücü davaya adanmışlığının ve kalıcı eser bırakma iradesinin sembolüdür.

Bu semboller; ömrünü Türk milletine, Türk gençliğine ve ülkücü harekete adayan bir liderin vakfettiği değerlerin nişanesidir.

Liderimizin izinde, vakfettiği ülküyle yürümek bizim için onurdur. "

https://x.com/Ramazannkasli/status/1975555763335561465

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MHP lideri Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış! 'İmralı YPG'ye yeni çağrı yapsın'
Devlet Bahçeli neden 'TRÇ İttifakı' önerdi? İşte ses getiren açıklamanın perde arkası
ETİKETLER
#devlet bahçeli
#türkiye büyük millet meclisi
#mhp
#Devlet Bahçeli Vakfı
#Ülkücü Hareket
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.