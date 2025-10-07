Devlet Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! MHP'li isim anlamını açıkladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bugün ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin partisine yaptığı açıklamada taktığı yüzük ve rozeti dikkat çekti. MHP Lideri'nin yakasında taşıdığı rozet ile parmağındaki yüzüğün üzerinde, Devlet Bahçeli Vakfı’nın logosu yer aldığı öğrenildi.

MHP'Lİ İSİM ANLAMINI AÇIKLADI

Öte yandan konuyla ilgili olarak 27 ve 28. dönem Aksaray milletvekili olan MHP'li Ramazan Kaşlı'dan bir açıklama geldi. Kaşlı, MHP Lideri Bahçeli'nin yüzük ve rozetinin, ülkücü davaya adanmışlık ve kalıcı eser bırakmanın birer sembolü olduğunu paylaştı.

Kaşlı yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Grup toplantımızda Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin, Devlet Bahçeli Vakfı’nın logosunu taşıyan yüzük ve rozeti takması, bizler için derin bir anlam taşımaktadır.

Çünkü Devlet Bahçeli Vakfı, sadece bir vakıf değil; Bilge Liderimizin şahsi hayat felsefesinin, ülkücü davaya adanmışlığının ve kalıcı eser bırakma iradesinin sembolüdür.

Bu semboller; ömrünü Türk milletine, Türk gençliğine ve ülkücü harekete adayan bir liderin vakfettiği değerlerin nişanesidir.

Liderimizin izinde, vakfettiği ülküyle yürümek bizim için onurdur. "

