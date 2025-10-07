Kocaeli'de gazetecilere hain pusu

Kocaeli'de yerel bir haber sitesinde yayınlanan haberin ardından gazeteciler Hakan Süer ve Abbas Çakar telefonla tehdit edildi. Tehdit telefonunun ardından gazetecilerin pusuya düşürülerek darp edilmek istendiği öğrenildi. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada gazetecilerin durumu fark ederek emniyet güçlerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin, şüpheliler C.K. ve A.K.'yi yanlarındaki sopalarla gözaltına aldığı kaydedildi. Ayrıca, şahısların gözaltına alındıkları sırada da küfür ve saldırgan tavırlarına devam ettikleri aktarıldı.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Saldırı girişiminin basın özgürlüğüne ve toplumun haber alma hakkına yönelik bir tehdit olduğu vurgulanan açıklamada, "Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti olarak bu organize saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Meslektaşlarımızın yanındayız. Olayın tüm hukuki sürecinin takipçisi olacağız. Faillerin hak ettikleri cezayı almaları için tüm girişimleri kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, gazeteciler Hakan Süer ve Abbas Çakar'a geçmiş olsun dilekleri iletildi.