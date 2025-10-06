Menü Kapat
Editor
Editor
 Merve Yaz

Erdoğan'dan İstanbul'un kurtuluşu mesajı! 'Milletin kararlılığı zaferle neticelendi'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı. Erdoğan paylaşımında "Tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir." dedi.

Erdoğan'dan İstanbul'un kurtuluşu mesajı! 'Milletin kararlılığı zaferle neticelendi'
06.10.2025
06.10.2025
11:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

İşte Erdoğan'ın paylaşımı:

"İstanbul'un düşman İstanbul ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir.

Erdoğan'dan İstanbul'un kurtuluşu mesajı! 'Milletin kararlılığı zaferle neticelendi'

Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İstanbul'un gurur gününü tekrar kutluyorum, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

ETİKETLER
#cumhurbaşkanı erdoğan
#İstanbul'un Kurtuluşu
#102. Yıl Dönümü
#İstiklal Mücadelesi
#İstiklal Savaş
#Politika
