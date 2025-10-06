Menü Kapat
18°
Kültür - Sanat
Karahantepe'nin sırları! 12 bin yıl öncesinden gelen yüz: İşte insanlık tarihine açılan kapı

Karahantepe’de devam eden kazı çalışmalarında; insan yüzlü T biçimli dikilitaş bulundu. Bu keşif, neolitik dönem araştırmalarında yeni bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.

IHA
06.10.2025
06.10.2025
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü Taş Tepeler Projesi kapsamında 2025 yılı kazı çalışmaları 10 ayrı alanda aralıksız devam ediyor. Bu alanların arasında en önemlilerinden biri olan Karahantepe’de gerçekleştirilen son kazılarda, ilk kez insan yüzü betimli bir T biçimli dikilitaş gün yüzüne çıkarıldı.

BİNLERCE YILIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN YÜZ

Göbeklitepe ve çevresinde bulunan T biçimli dikilitaşların üzerlerindeki kol ve el kabartmaları, uzun süredir bu taşların insanı sembolize ettiği düşüncesini güçlendiriyordu. Karahantepe’de ortaya çıkarılan bu yeni buluntu ise, ilk kez bir T biçimli dikilitaş üzerinde insan yüzünün işlenmiş olmasıyla Neolitik dönem araştırmalarında yeni bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.

Karahantepe'nin sırları! 12 bin yıl öncesinden gelen yüz: İşte insanlık tarihine açılan kapı

Dikilitaşın üst kısmında yer alan yüz betimi; keskin hatları, derin göz çukurları ve küt biçimli burnuyla Karahantepe’de daha önce bulunan insan heykelleriyle benzer bir üslup taşıyor. Bu keşif, Neolitik insanın yalnızca teknik ustalığını değil, kendini ifade etme biçimini ve soyut düşünme gücünü de ortaya koyuyor.

Karahantepe'nin sırları! 12 bin yıl öncesinden gelen yüz: İşte insanlık tarihine açılan kapı

İNSANI SEMBOLLEŞTİREN İLK ANLATIM

T biçimli dikilitaşların çatı taşıyıcısı olmanın ötesinde sembolik bir anlam taşıdığı uzun süredir kabul ediliyordu. Ancak bu keşifle birlikte, bu taşların yalnızca insanı temsil etmediği, ilk kez yüz hatlarıyla insanın kendisini doğrudan betimlediği de anlaşıldı.

Karahantepe'nin sırları! 12 bin yıl öncesinden gelen yüz: İşte insanlık tarihine açılan kapı

Yaklaşık 12 bin yıl öncesine uzanan Taş Tepeler Projesi, insanlığın yerleşik yaşama geçiş sürecini ve inanç dünyasındaki dönüşümünü belgeleyen en kapsamlı arkeolojik girişimlerden biri. Anadolu’nun güneydoğusunda yürütülen çalışmalar, insanlık tarihinin bilinen en erken dönemlerine dair yeni bilgiler sunmaya devam ediyor.

