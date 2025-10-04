Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Nemrut Kalderası için 'dünya gündemi' hedefi!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bitlis'te bulunan Nemrut Krater Gölü'nü (Kalderası) gezerek önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, kalderanın biyolojik çeşitlilik ve doğal güzellik açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürüttüklerini söyledi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 19:30
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
saat ikonu 19:54

Çeşitli programlara katılmak üzere ’e giden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Vali Ahmet Karakaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Zülfikar ile birlikte Nemrut Kalderası'nı gezdi. Bakanlığın Nemrut ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı, ’nin her bir tarafının muazzam güzelliklerle dolu olduğunu, yılın dört mevsimini, yurdun çok çeşitli bölgelerinde farklı güzelliklerle görmenin mümkün olduğunu belirtti.

Nemrut Kalderası için 'dünya gündemi' hedefi!

"BURASI BİR TABİAT ANITI"

Yumaklı, "Dün Bitlis'teydik, programlarımız vardı. Bugün de Bitlis’in tarihi yerlerine ziyaretler yaptık. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz Nemrut Kalderası, özelliği itibarıyla ayrı bir parantezi hak ediyor. Biyoçeşitliliğin korunmasıyla ilgili malumunuz, bizim bakanlığımızın önemli bir görevi var. Özellikle ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uhdesinde olan ve Türkiye’nin dört bir tarafında biyoçeşitliliği ifade eden ne varsa bu başlıklarda faaliyetlerde bulunuyoruz. Burası bir tabiat anıtı. Çevre, Şehircilik ve Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz. Gerçekten buranın korunmasıyla ilgili, mevcut güzelliklerinin aynı şekilde devamı konusunda çok önemli çalışmalar yürütmüşler. Bunu bir adım öteye götürmek üzere kendileriyle birlikte bir çalışma gerçekleştiriyoruz" dedi.

Nemrut Kalderası için 'dünya gündemi' hedefi!

Bakan Yumaklı, Bitlis Valiliğinin öncülüğünde Nemrut’un sadece Bitlis ve Türkiye’ye değil, dünyanın gündemine sokmayı düşündüklerini hatırlatarak, "Özellikle de bu güzellikleri takip edenlerin gündemine Nemrut’u sokmak için başka bir çalışma yapalım diye düşündük. Uzun süren bir hazırlık sürecinin ardından, buranın milli park ilan edilmesiyle ilgili sona gelinmiş durumdayız. Biyoçeşitliliğin her türünden bahsediyorum. Türkiye’de geçtiğimiz birkaç gün önce bile yeni bir bitki türünün keşfi ilan edildi. Ülkemizin bu anlamda çok ciddi bir zenginliği var. Burası da çok nadide yerlerden birisi. Bitki türleri, hayvan türleri ve içinde bulunduğu atmosfer ile insanların gözüne ve gönlüne hitap edecek şekilde çok daha fazla onların hizmetine sunulacak bir hazırlık içindeyiz" dedi.

Nemrut’un sadece yaz turizminin yanında kış turizmine de hizmet edebilecek potansiyelinin bulunduğuna işaret eden Bakan Yumaklı, "Bu konuda, seyir terasları da dahil olmak üzere yaz ve kış aylarında gözlem yapmak mümkün olacak. Diğer taraftan, biliyorsunuz, son dönemde iklim değişikliğinin etkisiyle beklenen yağışları alamıyoruz. Maalesef bunlar da göz önünde bulundurularak, buradaki kayak tesislerinin kullanımıyla ilgili Kültür ve Bakanlığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da halihazırda orayla ilgili bir çalışması olduğunu sanıyorum. Valiliğimizle birlikte, bütüncül ve entegre bir şekilde insanların gelip vakit geçirebileceği; bir tarafta eğlenebileceği, bir tarafta da gözlem yapabileceği bir ortam oluşturulmuş olacak" diyerek sözlerini tamamladı.
Bakan Yumaklı bölgede yaptığı gezinin ardından Ankara’ya dönmek üzere karayoluyla Muş’a hareket etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Büyük sırrı Türkler ortaya çıkardı! Tarihe ışık tutacak keşif
ETİKETLER
#Türkiye
#bitlis
#turizm
#iklim değişikliği
#Doğa Koruma
#Nemrut Kalderası
#Biyoçeşitlilik
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.