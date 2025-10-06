Menü Kapat
18°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Trump istedi Apple hemen yaptı! O uygulamalar yasaklandı

Apple, Trump yönetiminden gelen talep üzerine ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi görevlilerinin konumlarını ifşa eden uygulamaları App Store'dan kaldırdı.

Apple, Başkan Donald Trump yönetiminin talebi üzerine, ABD ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının konumlarını bildiren ICEBlock vb. uygulamaları App Store'dan kaldırdı. Şirketin attığı adım, ABD federal hükümetinin doğrudan talebiyle gerçekleştirilen nadir örneklerinden biri olarak dikkat çekti.

Teknoloji devi Alphabet'in sahibi olduğu da aynı gün politika ihlallerini gerekçe göstererek benzer uygulamaları kaldırdı. Ancak Google, Adalet Bakanlığı'nın kendileriyle iletişime geçmediğini belirtti.

Trump istedi Apple hemen yaptı! O uygulamalar yasaklandı

"FEDERAL GÖREVLİLERE SALDIRI RİSKİNİ ARTIRABİLİR"

ICEBlock gibi uygulamalar, kullanıcıları çevrelerindeki ICE ajanları konusunda uyarıyor, böylece göçmen topluluklarının olası baskınlara karşı hazırlıklı olmasını sağlıyordu. Adalet Bakanlığı, bu tür uygulamaların federal görevlilere yönelik saldırı riskini artırabileceğini belirtti.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi, Trump'ın göçmenlere karşı katı politikasının merkezinde yer alıyor. Kurumun görevlileri son yıllarda sık sık göçmenlere yönelik baskınlar düzenledi ve çok sayıda kişiyi tutukladı. İnsan hakları savunucuları, Trump yönetiminin sınır dışı süreçlerinde ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının sistematik biçimde ihlal edildiğini dile getiriyor.

Trump istedi Apple hemen yaptı! O uygulamalar yasaklandı

'ın attığı adım, büyük teknoloji şirketlerinin Trump yönetimiyle olan ilişkilerini yeniden gündeme getirdi. iPhone üreticisi dahil pek çok Amerikan şirketi, Beyaz Saray'ın ticaret ve gümrük tarifeleri konusundaki agresif tutumundan çekinerek yönetimle çatışmaktan kaçınmaya çalışıyor.

Apple sözcüsü, Reuters'a e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "İlgili birimlerden ICEBlock ile ilgili güvenlik risklerine ilişkin bilgi aldık. Bu doğrultuda söz konusu uygulamayı ve benzerlerini App Store'dan kaldırdık" ifadelerini kullandı.

Haberi ilk olarak Fox Business duyurdu. Daha sonra ABD Adalet Bakanlığı, Apple ile temasa geçildiğini ve şirketin talebe uyduğunu doğruladı. Google, politikalarının kötüye kullanım riski yüksek uygulamaları yasakladığını söyledi. ICEBlock, Android'in uygulama mağazası Play Store'da hiçbir zaman yer almadı.

ABD Başsavcısı Pam Bondi, yaptığı açıklamada ICEBlock'un "ICE görevlilerini yalnızca işlerini yaptıkları için tehlikeye atmak üzere tasarlandığını" ileri sürdü. Bondi, "Kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet, asla aşılamayacak bir kırmızı çizgidir" dedi.

Trump istedi Apple hemen yaptı! O uygulamalar yasaklandı

ICEBLOCK'UN GELİŞTİRİCİSİNDEN AÇIKLAMA

Uygulamanın geliştiricisi Joshua Aaron ise suçlamaları reddetti. Aaron, Reuters'a verdiği demeçte, "Apple'ın aldığı karar karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Otoriter bir rejime boyun eğmek hiçbir zaman doğru tercih değildir" diye konuştu.

