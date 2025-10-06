Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

İşte Türkiye'nin en zenginleşen ili! Bütün şehirleri geride bıraktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Kastamonu 2015'te 2,2 milyar lira olan toplam mevduatını Haziran 2025 verileri ile 75,8 milyar liraya çıkardı. Bu şekilde Kastamonu Türkiye'deki birçok şehri geride bırakarak en fazla zenginleşen il oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 11:52

Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun () rakamları çok ilginç bir gelişmeyi ortaya koyuyor. BDDK rakamlarına göre son 10 yılda 'deki TL ve döviz mevduatlardan oluşan toplam 1 trilyon 167 milyar liradan yüzde bin 862 yükseliş ile 22 trilyon 912 milyar liraya ulaşmış durumda. Son 5 yılda ise tüm ülkede toplam mevduat artışı yüzde 649 oldu. 5 yıl önce Türkiye'de toplam mevduat 3 trilyon 59 milyar liraydı.

İşte Türkiye'nin en zenginleşen ili! Bütün şehirleri geride bıraktı

KASTAMONU YÜKSELİŞTE

İl bazında baktığımızda ise karşımıza hep aynı şehir çıkıyor. Son 10 yılda da son 5 yılda da oran olarak bankalardaki mevduatı en fazla artan il Kastamonu. Kastamonu'da bankalardaki toplam mevduat (TL ve döviz mevduatı) son 10 yılda yüzde 3 bin 338 ve son 5 yılda ise yüzde 873 artarak Türkiye'de diğer şehirleri geride bıraktı. Bu şehirde 2015'te 2,2 milyar lira olan toplam mevduat Haziran 2025 verileri ile 75,8 milyar liraya ulaştı. 10 yıllık rakamlar oran olarak diğer büyük artışların Adıyaman ve Diyarbakır'da gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Bu illerde yükseliş sırasıyla yüzde 2 bin 802 ve yüzde 2 bin 696 oldu. Aynı dönemde Türkiye'nin büyük şehirlerinden 'da mevduat 507 milyar liradan 9,8 trilyona ulaştı. Bu rakam yüzde bin 833'lük artışa işaret etse de İstanbul oransal artışta Türkiye ortalamasının altında kaldı. İzmir yüzde bin 911 ile ortalamayı geçti.

İşte Türkiye'nin en zenginleşen ili! Bütün şehirleri geride bıraktı

TOPLAM MEVDUAT 2,8 TRİLYON LİRA

Son 10 yıllık mevduat rakamlarında ilginç bir sonuç da başkent 'nın diğer illere göre mevduat artışında geride kaldığı yönünde. Yani son 10 yılda başkent görece olarak fakirleşmiş durumda. Ankara mevduat artışı en az olan 5 şehir arasına girdi. Bu ilde artış yüzde bin 552 oldu. Toplam mevduat tutarı da 171 milyar liradan 2,8 trilyon liraya çıktı. 10 yıl önce toplam mevduatın yüzde 15'i Ankara'dayken bu oran şu anda yüzde 12.3'e inmiş durumda.

İşte Türkiye'nin en zenginleşen ili! Bütün şehirleri geride bıraktı

EN AZ ARTAN ŞEHİRLER BELLİ OLDU

10 yılda mevduatı en az artan il ise yüzde bin 25 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi Zonguldak ve Siirt izledi.

İşte Türkiye'nin en zenginleşen ili! Bütün şehirleri geride bıraktı

İSTANBUL MEVDUATTA ZİRVEDE

Türkiye'de toplam mevduatın yüzde 649 artarak 3 trilyon liradan 22,9 trilyon liraya ulaştığı son 5 yılda dev şehir İstanbul'da kişi ve şirketlerin mevduatı ortalamaya yakın, yüzde 657 yükselerek 1,3 trilyon liradan 9,8 trilyona ulaştı. Bazı şehirler atak yasa da Türkiye'de toplam mevduatın yüzde 43'ü hala İstanbul'da bulunuyor. Son 5 yılda Ankara'da mevduat artışı yüzde 611 ve İzmir'de ise yükseliş yüzde 644 ile sınırlı kaldı. Son 5 yılda toplam mevduatı en az artan iller ise Hakkari, Elazığ, Siirt ve Batman oldu. Bu illerde artış yüzde 450 ile 500 arasında kaldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın kendi rekorunu kırdı! 52 haftanın en yüksek seviyesini gördü
Ev alıp satarken bunu yapan yandı! 172 milyon TL ceza
ETİKETLER
#Türkiye
#istanbul
#bankacılık
#bddk
#mevduat
#Ankara
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.