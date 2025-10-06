İşte Türkiye'nin en zenginleşen ili! Bütün şehirleri geride bıraktı

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun (BDDK) rakamları çok ilginç bir gelişmeyi ortaya koyuyor. BDDK rakamlarına göre son 10 yılda Türkiye'deki TL ve döviz mevduatlardan oluşan toplam mevduat 1 trilyon 167 milyar liradan yüzde bin 862 yükseliş ile 22 trilyon 912 milyar liraya ulaşmış durumda. Son 5 yılda ise tüm ülkede toplam mevduat artışı yüzde 649 oldu. 5 yıl önce Türkiye'de toplam mevduat 3 trilyon 59 milyar liraydı.

KASTAMONU YÜKSELİŞTE

İl bazında baktığımızda ise karşımıza hep aynı şehir çıkıyor. Son 10 yılda da son 5 yılda da oran olarak bankalardaki mevduatı en fazla artan il Kastamonu. Kastamonu'da bankalardaki toplam mevduat (TL ve döviz mevduatı) son 10 yılda yüzde 3 bin 338 ve son 5 yılda ise yüzde 873 artarak Türkiye'de diğer şehirleri geride bıraktı. Bu şehirde 2015'te 2,2 milyar lira olan toplam mevduat Haziran 2025 verileri ile 75,8 milyar liraya ulaştı. 10 yıllık rakamlar oran olarak diğer büyük artışların Adıyaman ve Diyarbakır'da gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Bu illerde yükseliş sırasıyla yüzde 2 bin 802 ve yüzde 2 bin 696 oldu. Aynı dönemde Türkiye'nin büyük şehirlerinden İstanbul'da mevduat 507 milyar liradan 9,8 trilyona ulaştı. Bu rakam yüzde bin 833'lük artışa işaret etse de İstanbul oransal artışta Türkiye ortalamasının altında kaldı. İzmir yüzde bin 911 ile ortalamayı geçti.

TOPLAM MEVDUAT 2,8 TRİLYON LİRA

Son 10 yıllık mevduat rakamlarında ilginç bir sonuç da başkent Ankara'nın diğer illere göre mevduat artışında geride kaldığı yönünde. Yani son 10 yılda başkent görece olarak fakirleşmiş durumda. Ankara mevduat artışı en az olan 5 şehir arasına girdi. Bu ilde artış yüzde bin 552 oldu. Toplam mevduat tutarı da 171 milyar liradan 2,8 trilyon liraya çıktı. 10 yıl önce toplam mevduatın yüzde 15'i Ankara'dayken bu oran şu anda yüzde 12.3'e inmiş durumda.

EN AZ ARTAN ŞEHİRLER BELLİ OLDU

10 yılda mevduatı en az artan il ise yüzde bin 25 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi Zonguldak ve Siirt izledi.

İSTANBUL MEVDUATTA ZİRVEDE

Türkiye'de toplam mevduatın yüzde 649 artarak 3 trilyon liradan 22,9 trilyon liraya ulaştığı son 5 yılda dev şehir İstanbul'da kişi ve şirketlerin mevduatı ortalamaya yakın, yüzde 657 yükselerek 1,3 trilyon liradan 9,8 trilyona ulaştı. Bazı şehirler atak yasa da Türkiye'de toplam mevduatın yüzde 43'ü hala İstanbul'da bulunuyor. Son 5 yılda Ankara'da mevduat artışı yüzde 611 ve İzmir'de ise yükseliş yüzde 644 ile sınırlı kaldı. Son 5 yılda toplam mevduatı en az artan iller ise Hakkari, Elazığ, Siirt ve Batman oldu. Bu illerde artış yüzde 450 ile 500 arasında kaldı.