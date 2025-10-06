Altın kendi rekorunu kırdı! 52 haftanın en yüksek seviyesini gördü

Altın fiyatları her geçen gün rekor kırmaya devam ediyor. Dünyadaki savaşlar ve jeopolitik gelişmeler, ticaret anlaşmaları gibi nedenlerle döviz kurunda dalgalanmalar devam ediyor. doların düşmesinden hızlıca etkilenen altın fiyatları da yükseliş ivmesini koruyor. Yatırımcılarının güvensiz ortamda risk iştahının kaçması güvenli liman altına olan ilgiyi artırıyor.

Altın fiyatları kendi rekorunu kırmaya devam ediyor. Yükseliş ivmesini koruyan gram altın TSİ 11.20 itibarıyla 5,294 lira seviyesinden işlem görüyor.