Elinde Bitcoin olanlar dikkat! Dev banka heyecanlandıran rakamı açıkladı

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin son günlerde rekor yükseliş sergiliyor ve yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Birleşik Krallık merkezli Standard Chartered, Bitcoin yatırımcıları için merak uyandıracak bir veri paylaştı.

Decrypt ile paylaşılan bir notta, Standard Chartered'ın Dijital Varlıklar Araştırma Küresel Başkanı Geoff Kendrick, Bitcoin'in 121 bin dolar üzerindeki son atağının, boğa piyasasının tipik bir göstergesi olan "Ekim Yükselişi" (Uptober) örüntüsüne uyduğunu belirtti. Ancak Kendrick, bu döngüyü geçmiştekilerden ayıran önemli bir noktaya değindi: Bitcoin'in, önceki dönemlerin aksine, halving sonrası beklenen düşüşten kaçınmış olması, piyasa dinamiklerinin değiştiğini gösteriyor.

Kendrick, Bitcoin için beklenmedik bir boğa piyasası katalizörü olarak ABD hükümetinin devam eden kapanma sürecini gösterdi. Uzman, Bitcoin'in artık hazine getiri primleri ile olan korelasyonunun da gösterdiği gibi, giderek artan bir şekilde "ABD hükümet risklerine karşı bir korunma aracı" olarak işlem gördüğünü savunuyor.

Tahminin gerçekleşmesindeki en büyük itici güçlerden biri ise kurumsal yatırımcıların iştahı. Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) olan ilginin altını çizen Kendrick, bu yıl net girişlerin şimdiden 58 milyar dolara ulaştığını, bunun 23 milyarlık kısmının ise sadece 2025'te gerçekleştiğini ifade etti. Kendrick'e göre, yıl sonuna kadar bu fonlara akacak ek 20 milyar dolarlık bir giriş, 200 bin dolarlık Bitcoin tahminini gerçeğe dönüştürebilir.