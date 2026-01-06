2026 araç muayene ücretleri ne kadar kaç lira oldu? Otomobil ve motosiklet fiyatları

Karayollarındaki araçlar için zorunlu olan muayene ücretleri, 2026 yılı itibarıyla yeniden düzenlendi.

2026 yılı için geçerli olan yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranı, araç muayene ücretlerine de yansımış oldu.

Yeni düzenleme kapsamında araç türlerine göre ödenecek muayene ücretleri değişkenlik gösteriyor.

Otomobiller için ilk üç yaşın ardından her iki yılda bir araç muayenesi yapılması zorunlu oluyor.

Diğer motorlu araçlarda ise ilk bir yaşın tamamlanmasından sonra muayene yükümlülüğü başlıyor ve muayene işlemi her yıl yapılıyor.

2026 OTOMOBİL MUAYENE ÜCRETİ KAÇ LİRA?

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı ile römork ve yarı römork sahipleri 2026’da araç muayenesi için 3.288 TL ödeyecekler.

Zorunlu egzoz emisyon ölçümü için de 460 TL ücret ödeniyor.

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker grubunda yer alan ağır vasıtalar için muayene ücreti ise 4.446 TL olarak tespit edildi.

Ayrıca motosiklet, motorlu bisikletler ve traktörler için 2026 yılında uygulanacak araç muayene ücreti 1.674 TL olarak açıklandı.