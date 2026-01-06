Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Erdem Avsar

2026 araç muayene ücretleri ne kadar kaç lira oldu? Otomobil ve motosiklet fiyatları

2026 yılı için belirlenen yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranı, Türkiye genelinde uygulanan araç muayene ücretlerini de artırdı. Yeni yılın gelmesiyle birlikte de TÜVTÜRK istasyonlarında araç muayene ücretlerinin ne kadar olduğu merak edilen konular arasında yer aldı.

2026 araç muayene ücretleri ne kadar kaç lira oldu? Otomobil ve motosiklet fiyatları
Haber Merkezi
06.01.2026
06.01.2026
Karayollarındaki araçlar için zorunlu olan muayene ücretleri, 2026 yılı itibarıyla yeniden düzenlendi.

2026 yılı için geçerli olan yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranı, araç muayene ücretlerine de yansımış oldu.

Yeni düzenleme kapsamında araç türlerine göre ödenecek muayene ücretleri değişkenlik gösteriyor.

2026 araç muayene ücretleri ne kadar kaç lira oldu? Otomobil ve motosiklet fiyatları

Otomobiller için ilk üç yaşın ardından her iki yılda bir araç muayenesi yapılması zorunlu oluyor.

Diğer motorlu araçlarda ise ilk bir yaşın tamamlanmasından sonra muayene yükümlülüğü başlıyor ve muayene işlemi her yıl yapılıyor.

2026 araç muayene ücretleri ne kadar kaç lira oldu? Otomobil ve motosiklet fiyatları

2026 OTOMOBİL MUAYENE ÜCRETİ KAÇ LİRA?

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı ile römork ve yarı römork sahipleri 2026’da araç muayenesi için 3.288 TL ödeyecekler.

Zorunlu egzoz emisyon ölçümü için de 460 TL ücret ödeniyor.

2026 araç muayene ücretleri ne kadar kaç lira oldu? Otomobil ve motosiklet fiyatları

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker grubunda yer alan ağır vasıtalar için muayene ücreti ise 4.446 TL olarak tespit edildi.

Ayrıca motosiklet, motorlu bisikletler ve traktörler için 2026 yılında uygulanacak araç muayene ücreti 1.674 TL olarak açıklandı.

Sıkça Sorulan Sorular

Egzoz emisyon ölçümü ücrete dahil mi?
Hayır, egzoz emisyon ölçümü için ayrıca 460 TL ödeme yapılıyor.
#Yaşam
