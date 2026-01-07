Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Ukrayna için ortak bildiri! Fransa ve İngiltere'den asker gönderme kararı

Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna'daki ateşkes süreci konulu Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi düzenlendi. Ortak bildiride BM kararlarıyla uyum içerisinde kalıcı barışın yürütülmesi vurgulandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, barışın korunması için sınır hattında Fransız ordusunun görev yapabileceğini işaret etti.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 00:30
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 00:44

Elysee Sarayı, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna’ya uluslararası güç konuşlandırılması için imza attı.

Gönüllüler Koalisyonu ülkeleri Ukrayna'ya ilişkin yayımladıkları ortak bildiride bu ülkede Birleşmiş Milletler (BM) kararları ile uyumlu kalıcı barış için vurgu yaptı. Ukrayna, İngiltere ve Fransa arasında Ukrayna’ya çok uluslu güç göndermeye yönelik kararını duyurdu.

Ukrayna için ortak bildiri! Fransa ve İngiltere'den asker gönderme kararı

UKRAYNA'NIN SAVUNMASININ ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Bildiride, Avrupalı ortaklar, ABD ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Ukrayna’nın kendini savunma kapasitesinin, Ukrayna’nın gelecekteki güvenliği ve Avrupa-Atlantik kolektif güvenliği için son derece önemli olduğu vurgulanan bildiride, Ukrayna’nın kalıcı egemenlik ve güvenlik garantilerinin imzalanacak her türlü barış anlaşmasının "ayrılmaz bir parçası" olması gerektiğinin altı çizildi.

Bildiride, Gönüllüler Koalisyonu’nun, Ukrayna’ya ateşkes sağlandıktan sonra yürürlüğe girecek siyasi ve yasal garantiler sağlama konusunda hazır olduğu vurgulandı.

Bu güvenlik garantilerinin içerdiği hususlardan birinin "ABD liderliğindeki ateşkes izleme ve teyit mekanizmasına katılım" olduğu kaydedilen bildiride, Gönüllüler Koalisyonu’nun her türlü ateşkes ihlalini araştırmak üzere kurulacak Özel Komisyon’da da temsil edileceği belirtildi.

Bildiride, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine destek verilmesi güvenlik garantileri kapsamında ele alınırken, Koalisyonun bu ülkeye uzun vadeli askeri yardım ve savunma kapasitesini koruması için gerekli silahları sağlamaya devam etme kararı aldığı kaydedildi.

Ukrayna için ortak bildiri! Fransa ve İngiltere'den asker gönderme kararı

UKRAYNA'YA YARDIMLAR ELE ALINDI

Bu kapsamda Ukrayna’ya yapılacak yardımların uzun vadeli savunma paketleri, silah alım finansmanına destek, Ukrayna’nın silahlı kuvvetlerini desteklemeye yönelik ulusal bütçesi konusunda işbirliği, silahlı saldırı durumunda hızlı ek destek sağlayacak savunma depolarına erişim, Ukrayna’ya savunma tahkimatlarının inşasında teknik destek sağlanması gibi hususlar içerdiği ancak sadece bunlarla sınırlı kalmadığı belirtildi.

Ayrıca bildiride, Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin katkıları ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yeniden inşası ve caydırıcılığının desteklenmesi için çok uluslu gücün kurulduğu ifade edildi.

Hava, deniz ve karada Ukrayna’ya sağlanacak güvence önlemleri ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılanmasına hazırlık için koordineli askeri planlama yapıldığı vurgulanan bildiride, bu unsurların Avrupa öncülüğünde, Koalisyonun Avrupa dışı üyelerinin de katılımıyla ve ABD'nin destek önerileriyle gerçekleşeceğinin altı çizildi.​​​​​

Bildiride, güvenlik garantilerinin ayrıca Rusya’nın yeni bir saldırısı halinde Ukrayna’ya destek vermek için bağlayıcı taahhütleri de kapsadığı kaydedilirken, bu taahhütlerin askeri kapasite, istihbarat ve lojistik alanında destek, diplomatik girişimler ve ek yaptırımların kabul edilmesini kapsadığı belirtildi.

Bir diğer güvenlik garantisinin, Ukrayna ile uzun vadeli savunma işbirliğinin güçlendirilmesini de kapsadığı ifade edilen bildiride, Ukrayna’nın yararına askeri alanda eğitim, savunma alanında ortak üretim gibi konularda savunma işbirliğinin artırılması konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.

Bildiride ayrıca, ABD, Ukrayna ve Gönüllüler Koalisyonu arasında Paris’te bir koordinasyon birimi kurulmasına karar verildiği belirtildi.

Ukrayna için ortak bildiri! Fransa ve İngiltere'den asker gönderme kararı

TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

Macron, bugün Ukrayna’da sağlanacak ateşkesin denetlenmesine yönelik mekanizmaların kurulması, Ukrayna’ya uzun vadeli destek, Ukrayna’da hava, deniz ve karada çok uluslu bir güç oluşturulması ve dayanışma mekanizmasının hukuki bir çerçeveye oturtulması konularında mutabık kaldıklarını söyledi. Macron, "Bu çok uluslu güç, temas hattının gerisinde Fransa’dan Almanya ve Polonya’ya tüm genelkurmaylar arasında mutabık kalınan bir hatta konuşlandırılacaktır. Türkiye’nin de deniz alanındaki katkılarını özellikle takdir etmek istiyorum. Sorumluluk almaya hazır olduklarını ifade ettiler" dedi.

FRANSIZ ORDUSU KONUŞLANACAK

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France 2 kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna’da ateşkes sağlandıktan sonra Fransız ordusunun Rusya-Ukrayna sınırındaki kontrol operasyonlarına katılacağını kaydetti.

Macron, Ukrayna ordusunun yenilenmesine katkı sağlayacaklarını belirterek, savaş son bulduktan sonra Ukrayna’da barışın muhafaza edilmesi için binlerce Fransız askerinin konuşlandırılabileceğini belirtti.

Söz konusu askerlerin hangi ülkeye konuşlandırılacağına dair net bir açıklama yapmayan Macron, Kiev hükümeti, Gönüllüler Koalisyonu ve ABD’nin, Ukrayna ve Rusya arasındaki sınır alanının ihlal edilip edilmediği konusunda çalışmalar yürüteceğini kaydetti.

