Ukrayna kabinesi sil baştan: "Yarın devam edeceğiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkenin savunma ve istihbarat birimlerinde değişikliklere gittiğini açıkladı. Öte yandan Zelenskiy, Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Fedorov'un savunma bakanlığının başına getirileceğini bildirdi

03.01.2026
03.01.2026
saat ikonu 10:07

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabında video paylaşım yoluyla halka seslendi. Ukrayna hükümeti ve bazı devlet kurumlarında devam eden görev değişikliklerine ilişkin bilgi verdi.

Devlet kurumlarının çatısı altında "değişikliklerin süreceğini" dile getiren Zelenskiy, "Bugün, Ukrayna’yı daha dirençli hale getirmek için önemli bir iç değişiklik sürecini başlattık" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkanı Kirilo Budanov’u Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı olarak atadığını ve bu atamaya ilişkin kararnameyi imzaladığını bildirdi.

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleg İvaşçenko'nun ise GUR Başkanı olarak atandığını duyurdu.

"DAHA ÇOK KARAR ALINACAK"

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov'a savunma bakanı olarak atanmasını teklif ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna Savunma Bakanlığının çalışma şeklini de değiştirmeye karar verdim" diye konuştu.

Zelenskiy, Savunma Bakanı Denis Şmigal'in ekibinde kalacağını, kendisine önemli bir görevi üstlenmesini önerdiğini belirterek, "Değişikliklere yarın devam edeceğiz. Daha çok karar alınacak" yorumunda bulundu.

Avrupa, ABD ve Ukrayna’nın güvenlik danışmanlarının bir toplantı gerçekleştireceğini belirten Zelenskiy, ülkesine destek veren herkese teşekkür etti.

