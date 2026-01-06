Başkan resmen açıkladı! Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat için Samsunspor'la anlaştı

Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan ve Fenerbahçe’nin 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan Süper Kupa yarı final maçı sonrası, Karadeniz ekibi cephesinden gündemi sarsan bir transfer haberi geldi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, müsabaka bitiminde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak kadro planlamasına dair kritik bir bilgi paylaştı.

KALE İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Başkan Yıldırım, sarı-lacivertli ekibin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın takıma katılması konusunda Fenerbahçe yönetimi ve Sadettin Saran ile el sıkıştıklarını belirtti. Karadeniz temsilcisinin yeni sezonda kalesini güçlendirme çalışmaları kapsamında bu hamlenin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

YÜKSEL YILDIRIM'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Transfer sürecinin detaylarına ilişkin konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, süreci şu sözlerle ilan etti:

"İrfan Can Eğribayat'ın transferi için Fenerbahçe ile anlaştık."