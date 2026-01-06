Menü Kapat
12°
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Başkan resmen açıkladı! Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat için Samsunspor'la anlaştı

Süper Kupa’daki yarı final mücadelesinin ardından konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe forması giyen file bekçisi İrfan Can Eğribayat’ın transferi konusunda sarı-lacivertli kulüple mutabakata vardıklarını resmen duyurdu.

Başkan resmen açıkladı! Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat için Samsunspor'la anlaştı
Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan ve Fenerbahçe’nin 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan Süper Kupa yarı final maçı sonrası, Karadeniz ekibi cephesinden gündemi sarsan bir transfer haberi geldi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, müsabaka bitiminde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak kadro planlamasına dair kritik bir bilgi paylaştı.

Başkan resmen açıkladı! Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat için Samsunspor'la anlaştı

KALE İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Başkan Yıldırım, sarı-lacivertli ekibin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın takıma katılması konusunda Fenerbahçe yönetimi ve Sadettin Saran ile el sıkıştıklarını belirtti. Karadeniz temsilcisinin yeni sezonda kalesini güçlendirme çalışmaları kapsamında bu hamlenin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

YÜKSEL YILDIRIM'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Transfer sürecinin detaylarına ilişkin konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, süreci şu sözlerle ilan etti:

"İrfan Can Eğribayat'ın transferi için Fenerbahçe ile anlaştık."

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
