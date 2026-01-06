Fenerbahçe Samsunspor maç sonucu kaç kaç? Süper Kupa finalinde Galatasaray Fenerbahçe ile mi oynayacak?

Fenerbahçe ile Samsunspor, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Adana'da karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetti.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal üstlendi.

Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran'ın golleriyle 2-0 geçti.

Samsunsporlu Makoumbou, 78. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı sert faul sonrası takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, finalde Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray'ın rakibi oldu.

Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa final maçı 10 Ocak Cumartesi günü 20:30'da, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.