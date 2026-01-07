Fenerbahçe Beko Olympiakos maç skoru kaç kaç? EuroLeague'de peş peşe 4. Galibiyet

Kategoriler
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 20. haftasında kendi evinde Yunan ekip Olympiakos'u misafir etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı temsilcimiz Fenerbahçe Beko 88-80 kazandı.
Yunan ekibi, Vezenkov'un kaydettiği sayılarla son saniyelerde skoru lehine çevirerek ilk çeyreği 22-18 önde tamamladı.
Bitime 8 saniye kala kazandığı faul atışlarını sayıya çeviren Olympiakos soyunma odasına 40-36 üstün gitti.
Fenerbahçe Beko, durumu 62-62 eşitleyerek final bölümüne girdi.
Son periyotta Fenerbahçe Beko, Baldwin ve Melli'nin üçlükleriyle oyuna hakimiyetini koyarak karşılaşmayı 88-80 kazandı.
Bu skorla Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki 13. galibiyetini elde etmiş oldu.
Sarı-lacivertliler ayrıca EuroLeague'de üst üste 4. kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
Olympiakos ise 8. mağlubiyetini yaşadı.