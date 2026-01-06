Mehmet Akif Ersoy, Veyis Ateş'i işaret etti: İlk içtiği zamanı anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu kapsamında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un son ifadeleri ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan faydalanan Ersoy, ilk kez uyuşturucuyla Habertürk'ün Eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş sebebiyle tanıştığını anlattı.

MEHMET AKİF ERSOY: UYUŞTURUCUYU VEYİS ATEŞ'TE GÖRDÜM

TGRT Haber Taksim Meydanı programında gazeteci Gürkan Hacır, Ersoy'un tam ifadesinden dikkat çeken bölümleri okudu. Ersoy, tutuklu bulunan Ela Rümeysa Cebece ile ilgili de tanışıklığını anlattı. Ersoy Veyis Ateş'in kendi evine uyuşturucuyu nasıl getirdiğini şu şekilde aktardı:

“Hatırladığım kadarıyla 2019 yılında Piyalepaşa’daki evimdeyken Veyis Ateş bana geldi. Daha önce de bana ziyaretlere gelirdi. Oturur, sohbet ederdik. Ancak bu gelişinde yanına uyuşturucu madde ile gelmişti. Ben hayatımda ilk defa orada uyuşturucu maddeyi gördüm. Daha sonra uyuşturucu hakkında nedir, ne etkisi vardır şeklinde üzerine konuştuk. Ben o dönemler alkol bile almıyordum. O gün ya da ikinci getirmesinde Piyalepaşa’daki evimde uyuşturucu maddeyi (k…) ilk defa içtim. Hatta içerken de bağımlılık yapmasından ve yan etkilerinden biraz çekinmiştim.

"ELA RÜMEYSA CEBECİ İLE İLGİM YOK"

Ersoy ifadelerinin devamında Ela Rümeysa Cebeci ile ilgisi olmadığını hatta tutuklanmadan 2 gün önce kendisine kahve içme teklifinde bulunduğunu şu sözlerle ifade etti:

"O zamanlar Veyis Ateş ile tanışmak istiyorlardı. Tam nerede tanıştırdığımı hatırlamıyorum. S. ve Ahmet benim evime de gelmişlerdi. Belki orada tanıştırmış olabilirim bu süreçte biz Ahmet ile samimi olduk. Daha sık görüşmeye başladık. Bu süreçte E. ile ilişkimiz ayrıl-barış şeklindeydi. 8 Ocak 2021 tarihinden kısa bir süre sonra E. ile tamamen ayrıldık.

Fevzi Çakır ile Ela Rümeysa Cebeci’nin arası çok yakındı. Ela’nın işe girebilmesi için Fevzi aracılık yaptı. Benim Ela Rumeysa Cebeci ile hiçbir şekilde ilgim yoktur. Hayatımda hiç yalnız görüşmedim. Ela gözaltına alınmadan 2 gün önce bana mesaj atmıştı, ‘Oturalım kahve içelim’ dedi. Ben de ‘Aynı kurumda çalışıyoruz. Dışarıda görüşmemiz uygun olmaz’ dedim. O da ‘Sen de bekarsın. Ben de bekarım evde görüşelim’ demişti."

"KENAN TEKDAĞ YETENEK AVCISIYDI"

Can Holding soruşturmasında tutuklanan Kenan Tekdağ ile tanışmasını da anlatan Ersoy TRT ve Diyanet'te çalışma sürecini de aktardı:

"Kenan Tekdağ tam anlamıyla bu konularda yetenek avcısıydı. Ben o zamanlar TRT’de çalışıyordum. Beni programlarına davet ettiği zaman da telif hakkı öderdi. Kenan Bey de bu genç yaştaki bilgi ve becerimi överdi. Bu süreçte beni Habertürk programlarına konuk olarak davet ettiler. Kenan Tekdağ tam anlamıyla bu konularda yetenek avcısıydı. Ben o zamanlar TRT’de çalışıyordum. Beni programlarına davet ettiği zaman da telif hakkı öderdi.

Daha sonra ben Diyanet’e geçtim. Mehmet Görmez hocayla çalıştım. Bu süreçte de 4-5 ayda bir görüşürdük. Ben Diyanet’te çalışırken ekranlara çıkmamaya başladım. Sonra bana, ‘Sen iyi bir televizyoncusun gel Habertürk’te çalış’ dedi. Daha sonra ben Diyanet’ten ayrıldım. TRT’ye döndüm. Daha sonra tekrar iş teklifi konusunda birkaç kez daha benzer görüşmeler oldu. Ben de 2018 yılında TRT’den istifa ederek Habertürk’te spiker olarak işe başladım. Bundan sonra samimiyetimiz daha da ilerledi. Ben de Kenan Bey’in bilgisi dışında iş yapmazdım. İş hayatımda da yine ona sorarak ilerlerdim."

VEYİS ATEŞ'İN AVUKATLARI: İFADELER YANLIŞ VE YALANDIR

Program sırasında gazeteci Barış Yarkadaş, Veyis Ateş'in avukatlarının kendisine mesaj atarak bu ifadeleri yalanladıklarını belirtti. Yarkadaş şu ifadelerle açıklamayı aktardı: "Mehmet Akif Ersoy'un ifadelerinin gerçekçi bir yanı yok, Veyis Ateş ile Mehmet Akif Ersoy'un samimi olacak hukukları olmamıştır. Veyis Ateş zaten ayrılmıştır kanaldan. İfadeler yanlış ve yalandır. Biz Mehmet Akif Ersoy'un iddialarının doğru olmadığını bildireceğiz."