2026 Dünyada Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: Listeye elektrikli modeller damga vurdu

Otomotiv dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri kabul edilen 2026 Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri (World Car Awards) için geri sayım resmen başladı. 33 ülkeden 98 otomotiv gazetecisinin katıldığı zorlu jüri değerlendirmesinin ardından final listesine kalan modeller kamuoyuyla paylaşıldı.

Kaliforniya'nın Pasadena kentinde düzenlenen ve aday araçların jüri üyeleri tarafından detaylı şekilde test edildiği sürüş etkinliği sonrasında finalistler netleşti. Başlangıçta 58 aday ile yola çıkılan süreçte yapılan kapsamlı değerlendirmeler neticesinde liste 10 modele kadar indirildi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN HAKİMİYETİ SÜRÜYOR

Listede göze çarpan en önemli detay ise elektrikli araçların ağırlığı oldu. Finalist koltuğuna oturan 10 modelden 6'sı tamamen elektrikli bataryaya sahip araçlardan oluşuyor. Finalistler kağıt üzerindeki teknik verilere veya pazarlama iddialarına göre değil performans, tasarım, kullanılabilirlik ve gerçek dünya koşullarındaki sürüş deneyimlerine göre seçildi.

ŞAMPİYON NEW YORK'TA BELLİ OLACAK

Büyük ödülün sahibi ve diğer 5 kategorideki şampiyonlar, 1 Nisan 2026 Çarşamba günü New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda düzenlenecek canlı törenle duyurulacak.

İŞTE 2026 DÜNYADA YILIN OTOMOBİLİ FİNALİSTLERİ

Farklı araç tiplerini, fiyat aralıklarını ve pazarları temsil eden 10 finalist şu şekilde sıralanıyor: