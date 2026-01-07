Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

2026 Dünyada Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: Listeye elektrikli modeller damga vurdu

33 ülkeden 98 gazetecinin oylarıyla 2026 Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri için yarışacak 10 finalist model belirlendi. Finale kalan araçların çoğunluğunu elektrikli modeller oluştururken, kazanan model 1 Nisan 2026’da New York’ta açıklanacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 17:39

Otomotiv dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri kabul edilen 2026 Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri (World Car Awards) için geri sayım resmen başladı. 33 ülkeden 98 otomotiv gazetecisinin katıldığı zorlu jüri değerlendirmesinin ardından final listesine kalan modeller kamuoyuyla paylaşıldı.

Kaliforniya'nın Pasadena kentinde düzenlenen ve aday araçların jüri üyeleri tarafından detaylı şekilde test edildiği sürüş etkinliği sonrasında finalistler netleşti. Başlangıçta 58 aday ile yola çıkılan süreçte yapılan kapsamlı değerlendirmeler neticesinde liste 10 modele kadar indirildi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN HAKİMİYETİ SÜRÜYOR

Listede göze çarpan en önemli detay ise elektrikli araçların ağırlığı oldu. Finalist koltuğuna oturan 10 modelden 6'sı tamamen elektrikli bataryaya sahip araçlardan oluşuyor. Finalistler kağıt üzerindeki teknik verilere veya pazarlama iddialarına göre değil performans, tasarım, kullanılabilirlik ve gerçek dünya koşullarındaki sürüş deneyimlerine göre seçildi.

2026 Dünyada Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: Listeye elektrikli modeller damga vurdu

ŞAMPİYON NEW YORK'TA BELLİ OLACAK

Büyük ödülün sahibi ve diğer 5 kategorideki şampiyonlar, 1 Nisan 2026 Çarşamba günü New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda düzenlenecek canlı törenle duyurulacak.

2026 Dünyada Yılın Otomobili finalistleri açıklandı: Listeye elektrikli modeller damga vurdu

İŞTE 2026 DÜNYADA YILIN OTOMOBİLİ FİNALİSTLERİ

Farklı araç tiplerini, fiyat aralıklarını ve pazarları temsil eden 10 finalist şu şekilde sıralanıyor:

  • Audi Q5/SQ5
  • BMW iX3
  • BYD Seal 6 DM-i
  • Hyundai Ioniq 9
  • Hyundai Palisade
  • Kia EV4
  • Kia EV5
  • Mercedes-Benz CLA
  • Nissan Leaf
  • Toyota RAV4
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
179 bin Tesla Model 3 için güvenlik incelemesi
ETİKETLER
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.