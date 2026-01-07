Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Malezya ile 7 belge imzalandı: 'Ticaret hedefi 10 milyar dolar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i Ankara’da resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Türkiye- Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na katılan Başkan Erdoğan, ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya ile yapılan anlaşmalarla ticaret hedefinin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı.

KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 18:04
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 19:24

Enver'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Enver'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Malezya ile 7 belge imzalandı: 'Ticaret hedefi 10 milyar dolar'

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Malezya ile 7 belge imzalandı: 'Ticaret hedefi 10 milyar dolar'

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Malezya ile 7 belge imzalandı: 'Ticaret hedefi 10 milyar dolar'

Birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Enver, merdivenlerde Türkiye ve Malezya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Malezya ile 7 belge imzalandı: 'Ticaret hedefi 10 milyar dolar'

ERDOĞAN VE ENVER, ANLAŞMALARIN İMZA TÖRENİ'NE İŞTİRAK EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Enver, Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na ve Anlaşmaların İmza Töreni'ne iştirak edecek, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından Erdoğan ve Enver, Nişan Tevcihi ve Resmi Yemek Programı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Malezya ile 7 belge imzalandı: 'Ticaret hedefi 10 milyar dolar'

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Malezya ile 7 belge imzalandı: 'Ticaret hedefi 10 milyar dolar'

CUMHURBAŞKANI ERDOĞDAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR: TİCARET HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün konseyimizin ilk toplantısını icra ettik. Türkiye Malezya dostluğunu bu mekanizmayla daha da perçinleyeceğiz. Aramızda serbest ticaret anlaşması da mevcut. 10 milyar dolar hedefi açıklamıştık. Ortak çabalarımızla ticaretimizi bu hedefe taşıyacağımıza inanıyorum. Malezya'nın ülkemizdeki yatırımlarını artırmasını arzu ediyoruz. Sayın Başbakan'ın iş dünyamızla yapacağı görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Görüşmemizde savunma sanayi konularını da ele aldık. Önümüzdeki dönemde bu alanda atabileceğimiz müşterek adımları sürdüreceğiz. Halklarımız arasındaki güçlendirecek diyaloğu devam ettirme kararı aldık. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de gündemimizin üst sıralarındayız. Uluslararası konularda benzer görüşlere sahip olduğumuzu bir kez daha gördük. Sayın Başbakan'a ülkemizi ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendisine Cumhuriyet nişanını da tevcih edeceğiz. Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

#Politika
