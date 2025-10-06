Menü Kapat
18°
Windows 11 PC'yi yavaşlatır mı? Windows 10 desteğinin sona ermesine sayılı günler kaldı

Dünyanın en popüler işletim sistemlerinden olan Windows 10'un güncelleme desteği yakında sona eriyor. Windows 10'un güncelleme desteğinin sona ermesine sayılı günler kala Windows 11'e geçişler gündeme geldi. İşletim sistemini yükseltmek isteyen kullanıcılar tarafından Windows 11 PC'yi yavaşlatır mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

Windows 11 PC'yi yavaşlatır mı? Windows 10 desteğinin sona ermesine sayılı günler kaldı
Dünya genelinde hala milyonlarca kullanıcısı bulunan işletim sistemi desteği sona eriyor. Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre Windows 10, 14 Ekim 2025 tarihinden itibaren güvenlik güncellemeleri dahil olmak üzere herhangi bir almayacak.

Windows 10'un güncelleme desteğinin sona ermesine sayılı günler kala 'e geçişler gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından Windows 11 PC'yi yavaştır mı sorusunun cevabı merak ediliyor.

Windows 11 PC'yi yavaşlatır mı? Windows 10 desteğinin sona ermesine sayılı günler kaldı

WİNDOWS 11 PC'Yİ YAVAŞLATIR MI?

Bilgisayarınız güçlü bir donanımsa sahipse Windows 10'dan Windows 11'e geçişlerde yavaşlamayacaktır. Ayrıca genel olarak uzmanları Windows 10'dan 11'e yükseltmek yerine temiz kurulum yapmanın daha iyi olacağını belirtiyor.

Temiz kurulum yapılmadığı durumlarda Windows'un depolama boyutunun daha fazla olması gibi durumlarla karşılaşılabiliyor. Bu durum depolama kapasitenizin hızlı bir şekilde dolmasına ve bilgisayarınızın yavaşlamasına neden olabilir. Bilgisayarınız eski bir donanıma sahip ise Windows 10'dan 11'e geçmek yavaşlatacaktır.

Windows 11 PC'yi yavaşlatır mı? Windows 10 desteğinin sona ermesine sayılı günler kaldı

WİNDOWS 11 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Windows 11 kullanmak için önerilen minimum sistem gereksinimleri ise şöyle:

  • İşlemci: 1 GHz veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdeğe sahip, 64 bit işlemci
  • RAM: En az 4 GB RAM
  • Depolama Alanı: En Az 64 GB Depolama Alanı
  • Sistem Yazılımı: UEFI, Secure Boot desteği
  • TPM: TPM versiyon 2.0
  • Grafik Kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri uyumlu

Bu sistem gereksinimleri Windows 11'i kullanmak için minimum gereken özelliklerdir. Bilgisayarınız bu değerlerden daha yüksek sistem gereksinimlerine sahipse Windows 10'dan 11'e geçtiğinizde hiçbir problemi ile karşılaşmazsınız.

