Kayseri'de trajik olay: Baba ölü bulundu, oğlu 3 ay sonra canına kıydı

Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki 11 katlı binada ikamet eden F.D. (20), kardeşi tarafından binanın bodrumunda asılı halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri F.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
F.D.'nin babası M.D.'nin 1 ay kayıp olarak arandığı ve 21 Temmuz'da Develi ilçesine bağlı Erciyes Tekir Yaylası'nda bir otel inşaatının yanında ölü bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.