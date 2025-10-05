Menü Kapat
TGRT Haber
 Selahattin Demirel

Eski eşine o halde rastlayınca bıçağına sarıldı! Bebek detayı kahretti

Manisa'da boşandığı eşine bir benzin istasyonunda yanında bir adamla rastlayan şahıs dehşet saçtı. Kucağında bebeği olmasına rağmen eski eşine ve yanındaki adama bıçakla saldıran adam kayıplara karıştı. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 18:22
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 18:57

Manisa'nın Salihli ilçesinde İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda kamyon şoförü Hüseyin Ö, akaryakıt istasyonunda eski eşi Fatma K. ve yanında bulunan Mehmet Ceyhun T. ile karşılaştı.

KUCAĞINDAKİ BEBEĞİNE RAĞMEN BIÇAKLADI

Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Hüseyin Ö, elindeki bıçakla önce Mehmet Ceyhun T.'ye saldırdı. Ardından kucağında bebeğiyle markete kaçmaya çalışan eski eşi Fatma K.'nin peşinden içeri giren saldırgan, kadını kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı.

Eski eşine o halde rastlayınca bıçağına sarıldı! Bebek detayı kahretti

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Fatma K. ile Mehmet Ceyhun T., ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma K., yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İSTASYON ÇALIŞANLARI DURDURMAK İÇİN ÜSTÜNE ÜRÜN FIRLATTI

Dehşet anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Hüseyin Ö.'nün elindeki bıçakla markete girdiği, Fatma K.'nin kaçmaya çalıştığı ve çevredeki vatandaşların panik içinde kaçtığı anlar yer aldı.

Eski eşine o halde rastlayınca bıçağına sarıldı! Bebek detayı kahretti

Saldırgana vatandaşların ve market çalışanlarının ürün fırlattığı, saldırganın bunun üzerine kadını bırakıp kendisine müdahale eden kişilerin peşine düştüğü görüldü. Emniyet ekipleri, olayın ardından kaçan Hüseyin Ö.'yü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

