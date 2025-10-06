Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Sumud aktivisti işkenceleri TGRT Haber'de tek tek anlattı! 'Dua edenlerin ağzına vurdular'

İsrail'in bir bir el koyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerinden gazeteci Semanur Sönmez Yaman, TGRT Haber canlı yayınında yaşananları ve son duruma ilişkin bilgiler verdi. Alıkonulduktan sonra hayvanat bahçesindeki gibi büyük kafeslerde aç ve susuz bırakıldıklarını belirten Yaman, "Bu gibi havada bize diz çöktürtüp saatlerce beklettiler. Mırıldanarak dua eden bir aktivistin ağzına vurarak susmasını istediler" dedi. Gazze ile ilgili sürekli aşağılayıcı ifadeler kullandıklarını da söyleyen Yaman, "Umudumuzu asla kaybetmedik. Orada yaşadıklarımız ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha hatırlattı' ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 17:38

İşgalci 'in ablukasını kırmak ve 'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, soykırımcı ordu tarafından saldırıya uğramış, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirilip yüzlerce aktivist alıkoyulmuştu...

Sumud aktivisti işkenceleri TGRT Haber'de tek tek anlattı! 'Dua edenlerin ağzına vurdular'

Birkaç gün esir tutulan 36'sı Türk 137 aktivist, daha sonra Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a getirildi. Türkiye'ye ayak bastıktan sonra açıklamalarda bulunan aktivistler, İsrail'in kendilerine kötü muamelede bulunduğunu söyledi.

Sumud aktivisti işkenceleri TGRT Haber'de tek tek anlattı! 'Dua edenlerin ağzına vurdular'

İsrail'in esir tuttuğu aktivistlerden biri de Semanur Sönmez Yaman'dı... Yaman, TGRT Haber'de yayımlanan Alper Altun ile Dünyada Bugün programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'BALIKLAR YESE KÂRDIR'

İsraillilerin geçmişte çok tepki aldıkları için Mavi Marmara'ki gibi sert davranamadıklarını belirten Yaman, "Çok ciddi bir su baskını yaptılar, teknedekiler kovalarla canlarını hiçe sayarak o suları boşaltmaya çalıştılar.
Benim içinde bulunduğum tekne küçüktü. Ama büyük olan gemilerde yiyecek, oyuncak daha fazlaydı. Ancak bunları denize atmak zorunda kaldılar. İsrail’in eline geçeceğine balıklar yese kardır.

2 İsrail parlamentosundan 2 milletvekili vardı. Sürekli 2 diplomat olduğu ifade edildiği için kelepçelemeden aldılar.
Aşdod’da Limanı’na hemen indirilmedik. Teknenin altındaki küçücük masada saatlerce oturtulduk.

Sumud aktivisti işkenceleri TGRT Haber'de tek tek anlattı! 'Dua edenlerin ağzına vurdular'


Alıkonulduktan sonra diz çöktürüp güneşlin altında aç susuz. bırakıldıklarını söyleyen Yaman şunları: " Beklettiler psikolojik işkence yaptılar. Dua mırıldanan bir arkadaşımızın ağzına sus diye vurdular.

Yüksek güvenlikli bir hapishanede tutulduk. Buz gibiydi.

Aynı hayvanat bahçesindeki gibi bizi toplu halde oraya koydular. Aynı bir hayvan gibi toplu olarak bizi oraya götürdüler. Sağlık muayenesinde zorla başımızı açtılar. Erkekler olmasına rağmen hepimizin başını zorla açtılar.
Kafese döndüğümüzde başımız hala açıktı. Bir arkadaşım içindeki tişörtü verdi, başımı öyle kapattım ve Türkiye’ye o şekilde döndüm.

'UMUDUMUZU ASLA KAYBETMEDİK'


Kaba çirkin ve aşağılayıcı davranıyorlardı. Gazze ile ilgili hep alaycı tavırlar sergiliyorlardı ama biz direndik, umudumuzu asla kaybetmedik.
Ve hapishanenin duvarına tamamen yıkılmış bir Gazze’nin fotoğrafını koyup, dalga geçtiler. Bu bizi daha da teşvik etti.
Hangi ülke zulümle abad olabilmiş ki. İsrail 100 sonra olmayacak.

Gece bizi uyutmamak için, psikolojik işkence yaparak 2 saatte bir demirlere vurarak uyandırıp, isimleri okunanları farklı koğuşlara götürdüler.

Kadınlara fiziki şiddet uygulamadılar ancak bazı erkeklere çıplak arama gibi psikolojik şiddet uyguladılar. Buna eminim."

