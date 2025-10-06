Siklon hava dalgası nedir nasıl olur? Yunanistan üzerinden geliyor

Meteoroloji, Türkiye’nin bu geceden itibaren Yunanistan kaynaklı ve siklon dalgası olarak tanımlanan güçlü ve yağışlı hava sisteminin etkisine gireceğini açıkladı.

SİKLON DALGASI HAVA OLAYI NEDİR?

Siklon, izobarlarla çevrelenmiş, kendi çevresinde dönen ve merkezinde basıncın en az olduğu hava sistemidir.

Atmosferdeki basınç değişimleri ve hava kütlelerinin hareketiyle yeni bir siklonun meydana gelmesi veya mevcut bir siklonun güçlenmesi siklogenez olarak isimlendirilir.

Yükselen sıcak hava, soğuk hava ile temas ettiğinde siklonik yağışlar oluşur.

Türkiye’de şu anda tropikal siklon düzeyine ulaşması beklenmese de, yoğun yağış ve fırtına ihtimali bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu sistemin özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli yağış ve fırtınalara yol açacağını duyurdu.

Sel, su taşkını ve sert rüzgâr olasılığına karşı vatandaşların dikkatli olması uyarıldı.