TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Siklon hava dalgası nedir nasıl olur? Yunanistan üzerinden geliyor

Türkiye bu gece Yunanistan üzerinden gelen siklon dalgasının tesiri altına girecekken, vatandaşlar da siklon hava olayını ve etkileyeceği bölgeleri araştırıyor.

Siklon hava dalgası nedir nasıl olur? Yunanistan üzerinden geliyor
Haber Merkezi
06.10.2025
06.10.2025
Meteoroloji, Türkiye’nin bu geceden itibaren Yunanistan kaynaklı ve siklon dalgası olarak tanımlanan güçlü ve yağışlı hava sisteminin etkisine gireceğini açıkladı.

Siklon hava dalgası nedir nasıl olur? Yunanistan üzerinden geliyor

SİKLON DALGASI HAVA OLAYI NEDİR?

Siklon, izobarlarla çevrelenmiş, kendi çevresinde dönen ve merkezinde basıncın en az olduğu hava sistemidir.

Atmosferdeki basınç değişimleri ve hava kütlelerinin hareketiyle yeni bir siklonun meydana gelmesi veya mevcut bir siklonun güçlenmesi siklogenez olarak isimlendirilir.

Siklon hava dalgası nedir nasıl olur? Yunanistan üzerinden geliyor

Yükselen sıcak hava, soğuk hava ile temas ettiğinde siklonik yağışlar oluşur.

Türkiye’de şu anda tropikal siklon düzeyine ulaşması beklenmese de, yoğun ve ihtimali bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu sistemin özellikle ve bölgelerinde şiddetli yağış ve fırtınalara yol açacağını duyurdu.

, su taşkını ve sert rüzgâr olasılığına karşı vatandaşların dikkatli olması uyarıldı.

ETİKETLER
#yağış
#sel
#marmara
#fırtına
#ege
#Sikloh Dalgasi
#Su Taşkını
#Aktüel
