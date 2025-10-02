Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Bekir Develi Sumud Filosu'nda hangi gemide? Sosyal medya paylaşımları dikkat çekmişti

Gazze'ye insani yardım gönderen Sumud Filosu, Akdeniz'e açılmıştı. Dünyanın birçok yerinden kişinin katıldığı filoda yer alan Bekir Develi'nin hangi gemide olduğu da merak edilmişti.

Bekir Develi Sumud Filosu'nda hangi gemide? Sosyal medya paylaşımları dikkat çekmişti
Haber Merkezi
02.10.2025
02.10.2025
Küresel Sumud Filosu'nun 'ye yardım götüren en büyük gemileri arasında bulunan Avustralya Gemisi'nde yer alırken sık sık sosyal medyada paylaşım yapıyordu.

BEKİR DEVELİ SUMUD FİLOSU'NDA HANGİ GEMİDE?

Sumud Filosu'na dahil olan Bekir Develi'nin Avustralya Gemisi'nde olduğu tahmin ediliyor. Birçok Türk vatandaşımızın bulunduğu Sumud Filosu zor anlar yaşadı. 'in ablukasında dolan Gazze'ye göndermek isterken saldırılar ile karşılaştı.

Bekir Develi Sumud Filosu'nda hangi gemide? Sosyal medya paylaşımları dikkat çekmişti

Develi, en son yaptığı paylaşımda "Şu an bir şekilde ilerliyoruz. Bizim gemimize herhangi bir sıvı müdahalesi olmadı. Gazze’ye 54 milimiz var. Bizle birlikte 5 gemi daha ilerliyor.” ifadelerini kullanarak gündeme yerleşmişti.

Bekir Develi Sumud Filosu'nda hangi gemide? Sosyal medya paylaşımları dikkat çekmişti

SUMUD FİLOSUNDA KİMLER ALINDI?

Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali'nin alıkonduğu kaydedildi.

#gazze
#İsrail
#insani yardım
#Sumud Filosu
#Bekir Develi
#Aktüel
