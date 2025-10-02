Bekir Develi Sumud Filosu'nda hangi gemide? Sosyal medya paylaşımları dikkat çekmişti

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye yardım götüren en büyük gemileri arasında bulunan Avustralya Gemisi'nde yer alırken sık sık sosyal medyada paylaşım yapıyordu.

BEKİR DEVELİ SUMUD FİLOSU'NDA HANGİ GEMİDE?

Sumud Filosu'na dahil olan Bekir Develi'nin Avustralya Gemisi'nde olduğu tahmin ediliyor. Birçok Türk vatandaşımızın bulunduğu Sumud Filosu zor anlar yaşadı. İsrail'in ablukasında dolan Gazze'ye insani yardım göndermek isterken saldırılar ile karşılaştı.

Develi, en son yaptığı paylaşımda "Şu an bir şekilde ilerliyoruz. Bizim gemimize herhangi bir sıvı müdahalesi olmadı. Gazze’ye 54 milimiz var. Bizle birlikte 5 gemi daha ilerliyor.” ifadelerini kullanarak gündeme yerleşmişti.

SUMUD FİLOSUNDA KİMLER ALINDI?

Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali'nin alıkonduğu kaydedildi.