Sumud Filosu'ndan 23 gemi Gazze yolunda, İsrail 21 gemiye el koydu

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 44 gemi ve tekneyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail'in filoya ait 21 gemiyi durdurduğunu, 23 teknenin Gazze'ye yolculuğunu sürdürdüğünü açıkladı. Mikeno gemisi ise Gazze kara sularına girmeyi başardı. Fakat ardından İsrail askerleri gemiye al koydu. Gözaltına alınan 200'den fazla aktivist, Aşdod Limanı'na götürülüyor, sınır dışı işlemleri başlatılacak.